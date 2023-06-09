Какую пенсию получают украинцы с инвалидностью I группы — Finance.ua

Какую пенсию получают украинцы с инвалидностью I группы Сегодня 19:00 — Личные финансы

Пенсия по инвалидности назначается при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Ее размер рассчитывается индивидуально.

На размер пенсии по инвалидности влияют 2 параметра. Это процент от размера пенсии по возрасту, а также группа инвалидности.

Кроме того, важную роль также играет период со дня установления инвалидности до 60 лет. Он засчитывается в страховой стаж для расчета пенсии по возрасту.

Какую пенсию получают лица с инвалидностью I группы

Для таких людей предусмотрена выплата в размере 100% пенсии по возрасту. При этом минимальная сумма должна составлять 2300 гривен. Кроме того:

лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере 100% сумм денежного довольствия;

другим лицам с инвалидностью пенсия назначается на сумму 70% сумм денежного обеспечения.

Также существует минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны. Он рассчитывается на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время эта сумма составляет 2093 гривны.

По состоянию на июнь пенсионная выплата для таких людей с І группой не может быть меньше 13 604,5 гривны. Что составляет 650% ПМ.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.