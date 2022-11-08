Какую часть зарплаты тратят на продукты в Украине и Европе (исследование) — Finance.ua
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Какую часть зарплаты тратят на продукты в Украине и Европе (исследование)

Личные финансы
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Какую часть зарплаты тратят на продукты в Украине и Европе (исследование)
Какую часть зарплаты тратят на продукты в Украине и Европе (исследование)
Аналитический отдел портала robota.ua решил проверить, действительно ли в Европе все так дорого. Аналитики обошли супермаркеты и подготовили обзор, сколько стоит продуктовая корзина в Украине и Европе.
Детали исследования:
  • сравнивали цены по состоянию на октябрь 2022 года;
  • за основу брали цены только в популярных супермаркетах, которые пользуются таким же спросом в Европе, как «АТБ», «Сільпо» — в Украине;
  • курс при расчетах — 40 гривен за 1 евро.

Борщовый набор

Эксперты взяли для расчета устоявшийся и неизменный набор ингредиентов, без которых не обойтись, готовя вкусный украинский борщ.
Как видим, самый низкий чек мы получим в Украине (7,6 €), а самый высокий — в Германии (15,0 €) и Франции (16,4 €). Но это на первый взгляд. Если сравнить долю, которую будет составлять ваша покупка в минимальном брутто-доходе, ситуация становится прямо противоположной. Эта покупка займет почти 4,7% минимального брутто-дохода в Украине, против 0,7% и 1% минимального брутто-дохода в Германии и Франции.
Какую часть зарплаты тратят на продукты в Украине и Европе (исследование)
Отсюда следует интересный вывод, что хотя продукты в Украине наполовину дешевле, чем в странах Западной Европы, люди тратят на них в Украине больше — учитывая разницу в размерах оплаты труда.

Яйца, молочные продукты, курица и напитки

Яйца, молочка и мясо занимают важное место в нашем рационе, поэтому без их рассмотрения обзор будет неполным.
Чек в Украине по этой категории продуктов — один из самых низких среди всех стран. Всего 446 грн.
Очень близко к украинскому чеку находится польский. В Польше за эти продукты нужно отдать 555 грн, что на 24% больше, чем в Украине. Традиционно самый высокий чек по этой категории продуктов приходится на Германию и Францию. Почти 23 евро и 25 евро соответственно.
Какую часть зарплаты тратят на продукты в Украине и Европе (исследование)
Учитывая уровень оплаты труда, все равно для жителей Германии и Франции эти расходы не столь сильно отражаются в бюджете, как для жителей других стран. В Украине такая покупка обойдется в 6,7% общего бюджета, что является наивысшим значением среди исследуемых стран.

Общая продуктовая корзина

Дешевле всего эта корзина обойдется в Украине — всего 27 евро. Дороже всего — во Франции — 55 евро. Вдвое дороже. Но в связи с тем, что француз зарабатывает почти в 10 раз больше, чем украинец, отталкиваясь от минимальной брутто-зарплаты, то для такой покупки украинцу нужно отдать шестую часть своего бюджета (16%) для совершения такой покупки, тогда как французу — всего 3%.
Какую часть зарплаты тратят на продукты в Украине и Европе (исследование)
По факту, хотя продукты в Украине — одни из самых дешевых в Европе, украинцы платят больше всего из своего бюджета из-за низких заработных плат. В конце концов, у украинцев остается меньше денег для удовлетворения других потребностей, что на фоне растущей инфляции делает реальный доход и покупательную способность населения еще меньше.
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По материалам:
Finance.ua
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