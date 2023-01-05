Какой станет работа в 2023 году: самые востребованные работники, нужны знания — Finance.ua

Какой станет работа в 2023 году: самые востребованные работники, нужны знания Сегодня 17:43 — Личные финансы

Work.ua попытался заглянуть в будущее и поговорил с HRD украинских компаний о том, какие тренды будут господствовать уже в следующем году.

Предположим, что война будет продолжаться еще некоторое время. Учитывая продолжительную мобилизацию в Украине, профессии критической инфраструктуры и производственные должности будут востребованы.

Все больше женщин начнут овладевать «традиционно мужскими» профессиями, в которых будут очень успешными, поскольку у профессионализма нет гендера, возраста и каких-либо других ограничений.

Надеюсь, что уже в следующем году будем праздновать Победу! Тогда все профессии, связанные с восстановлением и отстройкой Украины, ее экономики, будут крайне необходимы. Таким образом, многим из нас наверняка уже сейчас можно подумать о дополнительной профессии для овладения в будущем.

Что будет с зарплатами

Заработные платы, особенно в отраслях, критичных для экономики, будут расти разными темпами: в частном секторе более живо, в государственном — с учетом возможностей госбюджета. Пока рост заработных плат будет зависеть как от оказанной помощи Украине, так и от скорости восстановления экономики.

Критическим будет соответствие ценностей компании ситуации в Украине, помощь обществу, людям компании и честность во всем.

Чему нужно будет учиться

Учиться нужно всегда. Во время войны и некоторое время после победы наиболее востребованными будут профессии критической инфраструктуры и важные для восстановления экономики.

Учиться нужно гибкости, антихрупкости, развивать умение быстро реагировать на изменения и быть готовыми овладевать новыми сферами. Никогда не будет лишним изучение еще одного языка, что может пригодиться при восстановлении страны и возможности сотрудничать с экспертами из других стран мира.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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