Какой станет работа в 2023 году: самые востребованные работники, нужны знания — Finance.ua

Какой станет работа в 2023 году: самые востребованные работники, нужны знания
Work.ua попытался заглянуть в будущее и поговорил с HRD украинских компаний о том, какие тренды будут господствовать уже в следующем году.
Предположим, что война будет продолжаться еще некоторое время. Учитывая продолжительную мобилизацию в Украине, профессии критической инфраструктуры и производственные должности будут востребованы.
Все больше женщин начнут овладевать «традиционно мужскими» профессиями, в которых будут очень успешными, поскольку у профессионализма нет гендера, возраста и каких-либо других ограничений.
Надеюсь, что уже в следующем году будем праздновать Победу! Тогда все профессии, связанные с восстановлением и отстройкой Украины, ее экономики, будут крайне необходимы. Таким образом, многим из нас наверняка уже сейчас можно подумать о дополнительной профессии для овладения в будущем.
Что будет с зарплатами
Заработные платы, особенно в отраслях, критичных для экономики, будут расти разными темпами: в частном секторе более живо, в государственном — с учетом возможностей госбюджета. Пока рост заработных плат будет зависеть как от оказанной помощи Украине, так и от скорости восстановления экономики.
Критическим будет соответствие ценностей компании ситуации в Украине, помощь обществу, людям компании и честность во всем.
Чему нужно будет учиться
Учиться нужно всегда. Во время войны и некоторое время после победы наиболее востребованными будут профессии критической инфраструктуры и важные для восстановления экономики.
Учиться нужно гибкости, антихрупкости, развивать умение быстро реагировать на изменения и быть готовыми овладевать новыми сферами. Никогда не будет лишним изучение еще одного языка, что может пригодиться при восстановлении страны и возможности сотрудничать с экспертами из других стран мира.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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