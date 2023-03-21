Какой штраф ждет за непристегнутый ремень безопасности: кто платит — Finance.ua

Какой штраф ждет за непристегнутый ремень безопасности: кто платит Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

В Украине, согласно ПДД, ремнем безопасности в автомобиле должны пользоваться как водители, так и пассажиры. Заметим, что речь как о сидящих спереди пассажирах, так и о пассажирах, сидящих сзади, информирует mashyna.com.ua.

Если пассажиры дети, то по правилам их нужно перевозить с использованием специального автокресла, пока они не будут выше 145 сантиметров. Ранее в правилах была заметка о том, что детей нельзя перевозить без автокресла до 12 лет, но после недавних изменений в правила дорожного движения ее убрали.

Кто может не пользоваться ремнями безопасности

Данное исключение из правил также претерпело изменения после поправок в ПДД весной 2021 года. Теперь в населенном пункте могут не пристегиваться только водители и пассажиры с инвалидностью, которая препятствует фиксации ремня безопасности.

Водители и пассажиры оперативных и специальных ТС. Ранее во время езды по городу также могли не пристегиваться учащиеся и автоинструкторы, а также пассажиры и водители такси.

После внесенных изменений в ПДД за пределами населенного пункта должны пристегиваться все участники дорожного движения.

Почти во всех современных машинах, оборудованных подушками безопасности, работает система оповещения, если вы не пристегнулись. И очень много водителей используют заглушки, имитирующие пристегнутый ремень. Стоимость этой детали небольшая — от 50 гривен. Но вреда от нее гораздо больше, чем пользы. Если вы сели за руль, не пристегнулись, а просто воспользовались заглушкой и попали в ДТП, подушка безопасности может сломать вам шею.

При ударе корпус подается вперед, в направлении руля, подушка безопасности при раскрытии бьет в область шеи, а туловище отбрасывает на сиденье. Именно это и может привести к перелому шеи и летальному исходу.

Штраф за не пристегнутый ремень безопасности:

— за нарушение правил пользования ремнем безопасности предусмотрен штраф в размере 510 грн.

— за нарушение правил использования ремня безопасности, в случае ДТП, предусмотрен штраф в размере 2400 — 8500 грн.

Кто платит штраф

Ответственность за нарушение ПДД пользования ремнем безопасности ложится на водителя. Если в автомобиле предусмотрено 4 ремня безопасности, и все 4 человека, включая водителя, не пристегнуты, штраф будет равен: 510Х4=2400 грн.

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