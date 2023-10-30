Какой штраф за езду без страховки в 2023 году — Finance.ua
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Какой штраф за езду без страховки в 2023 году

Страхование
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Какой штраф за езду без страховки в 2023 году
Какой штраф за езду без страховки в 2023 году
Автогражданка, или страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, обязательна для всех автомобилистов в Украине.
Об этом говорится в статье Finance.ua Штраф за отсутствие автогражданки в 2023 году.
Размер штрафа за отсутствие страховки — в 2023 году размер штрафа за отсутствие автогражданки составляет 425 грн. Если штраф не уплачен в течение 15 дней, он увеличивается до 850 грн.
Штраф за просроченную страховку составляет 850 грн.
Во время военного положения в Украине действуют такие же правила по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. То есть, ездить без страховки запрещено.
Штраф за езду без страховки может быть выписан несколько раз. Если после выплаты штрафа вас снова остановят, и у вас не будет полиса, штраф будет выписан еще раз.

Справка Finance.ua:

  • автогражданка обеспечивает возмещение ущерба третьим лицам в результате ДТП. То есть, если вы повредите чью-либо машину или причините вред здоровью ее водителя или пассажира, страховая компания покрывает часть расходов в пределах определенных законом лимитов — 160 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу, 320 тыс. за ущерб, причиненный жизни и здоровью пострадавших.

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По материалам:
Finance.ua
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