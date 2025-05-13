Какой штраф предусмотрен за отсутствие автогражданки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой штраф предусмотрен за отсутствие автогражданки

Технологии&Авто
47
Какой штраф предусмотрен за отсутствие автогражданки
Какой штраф предусмотрен за отсутствие автогражданки
Без действующего полиса автогражданки вы не имеете права управлять транспортным средством. В случае проверки полицией или ДТП отсутствие автогражданки может привести к серьезным последствиям.

Автогражданка (ОСАГО)

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО карается штрафом.
В настоящее время размер штрафов следующий:
  • 850 гривен — за первое нарушение. Если уплатить штраф в течение 14 дней, то его сумма уменьшается на 50% и составляет 425 гривен.
  • 1700 гривен — за повторное нарушение, совершенное в течение года. Кроме того, за просроченный страховой полис также предусмотрен штраф в размере 850 гривен.
Ездить без автогражданки не стоит не только из-за штрафов, но и из-за того, что в случае участия в ДТП при отсутствии полиса, водителю-виновнику придется покрывать ущерб потерпевшим за свой счет. Если ущерб не возмещен добровольно, потерпевший имеет право обратиться в суд, что может привести к дополнительным финансовым расходам, штрафам и даже аресту имущества.
Страховой полис ОСАГО оформляется сразу после регистрации авто. В случае, если полиция остановит транспортное средство, наличие страхового полиса будет проверено наравне с другими документами.
Читайте больше деталей в нашей статье:

Автогражданка для новичков: это стоит знать, когда страхуете первую машину

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems