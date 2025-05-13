Какой штраф предусмотрен за отсутствие автогражданки — Finance.ua

Какой штраф предусмотрен за отсутствие автогражданки
Без действующего полиса автогражданки вы не имеете права управлять транспортным средством. В случае проверки полицией или ДТП отсутствие автогражданки может привести к серьезным последствиям.
Автогражданка (ОСАГО)
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО карается штрафом.
В настоящее время размер штрафов следующий:
- 850 гривен — за первое нарушение. Если уплатить штраф в течение 14 дней, то его сумма уменьшается на 50% и составляет 425 гривен.
- 1700 гривен — за повторное нарушение, совершенное в течение года. Кроме того, за просроченный страховой полис также предусмотрен штраф в размере 850 гривен.
Ездить без автогражданки не стоит не только из-за штрафов, но и из-за того, что в случае участия в ДТП при отсутствии полиса, водителю-виновнику придется покрывать ущерб потерпевшим за свой счет. Если ущерб не возмещен добровольно, потерпевший имеет право обратиться в суд, что может привести к дополнительным финансовым расходам, штрафам и даже аресту имущества.
Страховой полис ОСАГО оформляется сразу после регистрации авто. В случае, если полиция остановит транспортное средство, наличие страхового полиса будет проверено наравне с другими документами.
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