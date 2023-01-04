Какой штраф предусмотрен за ДТП — Finance.ua

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Какой штраф предусмотрен за ДТП

Технологии&Авто
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Если водители попавших в ДТП транспортных средств отказываются от составления европротокола, приходится вызвать полицию. В таком случае виновный водитель получит административный штраф.
Чаще всего при ДТП, если столкновение транспортных средств никому не причинило телесных повреждений (средней тяжести или тяжелых) и водители не составляют европротокол, предусмотрена административная ответственность (ст.124 КУоАП).
Если участники дорожного движения нарушили правила, что вызвало ДТП, то налагается штраф в размере пятидесяти необлагаемых нологом минимумов доходов граждан — 850 грн. В качестве альтернативы штрафу — лишение права управления транспортом от полугода до года.
Полиция на месте совершения фиксирует обстоятельства, составляет схему ДТП, опрашивает свидетелей, участников ДТП, пишет протоколы. Решение о том, виновно ли лицо, принимает и выносит суд.
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На схеме при этом изображают объекты:
  • дорогу, где произошло ДТП;
  • номера транспортных средств, информацию о том, как они были размещены во время ДТП;
  • следы тормозного пути.
Что нужно делать после ДТП
  • Ознакомиться со схемой ДТП. Проверить всю информацию, записанную полицейским.
  • Проверить другие данные, которые могут иметь большое значение для дела.
  • Если участников ДТП было больше двух, то нужно требовать у работника полиции, чтобы он составил протокол обо всех участниках.
  • Графу, где водитель ставит подпись (особенно относительно копий протокола и прав), не лишним будет перечитать несколько раз. Это необходимо для того, чтобы убедиться в правильности написания всех фактов.
Обычно протокол составляется в двух экземплярах. Один из них водитель оставляет себе. Если копию протокола полицейский не отдает, следует сделать фото протокола.
О времени суда водитель узнает в повестке или в смс-сообщении.
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По материалам:
Телеканал 24
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