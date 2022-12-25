Украинским водителям напомнили о штрафе за ксеноновые фары — Finance.ua

Украинским водителям напомнили о штрафе за ксеноновые фары Сегодня 05:50 — Технологии&Авто

Замена ламп на ксеноновые, безусловно, улучшает видимость водителю, но такие фары могут слепить встречных водителей, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Согласно ПДД, если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы, самостоятельно изменять их тип запрещено. Запрещается также использование ксеноновых ламп без автоматического корректора угла наклона и устройств для очистки фар.

Таким образом, автовладельцев, самостоятельно установивших ксенон с нарушением требований технической документации, могут привлечь к ответственности.

Так, согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП использование фар с нарушением требований соответствующих стандартов влечет за собой штраф в размере 510 грн. Согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП, за управление водителем транспортным средством, переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, если нарушение совершено впервые, предусмотрен штраф в размере 340 грн.

Если в течение года правоохранители зафиксировали нарушение повторно, водитель может быть лишен прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Также полицейские могут временно задержать автомобиль путем блокировки до устранения неисправностей или доставки на штрафплощадку.

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