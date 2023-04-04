Какой продукт признан лучшим от МФО: победитель номинации FinAwards-2023 — Finance.ua

Какой продукт признан лучшим от МФО: победитель номинации FinAwards-2023 Сегодня 19:15 — Кредит&Депозит

В Киеве 31 марта состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Основатели премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

В ходе церемонии выбрали и лучший продукт от микрофинансовой организации.

Как выбирали? В номинации принимали участие предложения по кредитованию от микрофинансовых компаний сроком более 30 дней и на сумму свыше 10 тыс. грн.

Претенденты. В этой номинации боролись 13 МФО:

Money4YOU

ООО «COC Кредит»;

FinX;

Бізнес Позика;

CreditPlus (ООО «Авентус Україна»);

ЗеCredit (ООО «ФК «Іінвеструм»);

CreditKasa;

Є-Гроші (ООО «ФК «Є Гроші Ком»);

SelfiCredit;

Miloan;

ШвидкоГроші;

Slon Credit;

MyCredit.

Кто же победил

Slon Credit — Лучшим стал продукт от МФО «Комфортный» . Его условия:

max сумма кредита: 15 тыс. грн;

акционная процентная ставка для новых клиентов: 0,01% в день;

% ставка в денек при оформлении второго кредита: 1,99%.

Юлия Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit, с наградой от FinAwards вместе с CEO SalesDoubler Александром Бойко

«Для нас эта победа очень значительна, поскольку стараемся становиться лучше. В прошлом году был очень сложный путь, но нам это удалось — за это мы благодарны клиентам и организаторам», — поделилась эмоциями от победы Юлия Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit.

По ее словам, для победы компания всегда пыталась быть на рынке и следила за клиентами — что именно им нужно в этот момент, когда в стране идет полномасштабная война.

«Мы пытались адаптировать продукт под потребителя, и нам это удалось. Едва ли не самым большим нашим достижением является запуск кредита под 0% в конце прошлого года. Да и вообще, мы ставки по кредитам не повышали», — отметила представительница Slon Credit.

Є-Гроші с кредитным продуктом Серебро в номинации досталось компаниис кредитным продуктом «Лайтовый» . Он предлагает следующие условия:

max сумма кредита: 25 тыс. грн;

% ставка в день для новых клиентов: акционная процентная ставка — 0,01% в день;

% ставка в день при оформлении второго кредита: от 0,01 до 1,9%.

CreditPlus и ее продукт Почетное же третье место занялаи ее продукт Plus 365 . Условия этого продукта следующие:

max сумма кредита: 15 тыс. грн;

% ставка в день для новых клиентов: 0,01% в день;

% ставка в день при оформлении второго кредита: 1,99%.

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