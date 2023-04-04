Какой продукт признан лучшим от МФО: победитель номинации FinAwards-2023 — Finance.ua
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Какой продукт признан лучшим от МФО: победитель номинации FinAwards-2023

Кредит&Депозит
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В Киеве 31 марта состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Основатели премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе церемонии выбрали и лучший продукт от микрофинансовой организации.
Как выбирали? В номинации принимали участие предложения по кредитованию от микрофинансовых компаний сроком более 30 дней и на сумму свыше 10 тыс. грн.
Претенденты. В этой номинации боролись 13 МФО:
  • Money4YOU
  • ООО «COC Кредит»;
  • FinX;
  • Бізнес Позика;
  • CreditPlus (ООО «Авентус Україна»);
  • ЗеCredit (ООО «ФК «Іінвеструм»);
  • CreditKasa;
  • Є-Гроші (ООО «ФК «Є Гроші Ком»);
  • SelfiCredit;
  • Miloan;
  • ШвидкоГроші;
  • Slon Credit;
  • MyCredit.

Кто же победил

Лучшим стал продукт от МФО Slon Credit — «Комфортный». Его условия:
  • max сумма кредита: 15 тыс. грн;
  • акционная процентная ставка для новых клиентов: 0,01% в день;
  • % ставка в денек при оформлении второго кредита: 1,99%.
Юлия Стасюк, директор по&nbsp;маркетингу Slon Credit, с&nbsp;наградой от&nbsp;FinAwards вместе с&nbsp;CEO SalesDoubler Александром Бойко
Юлия Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit, с наградой от FinAwards вместе с CEO SalesDoubler Александром Бойко
«Для нас эта победа очень значительна, поскольку стараемся становиться лучше. В прошлом году был очень сложный путь, но нам это удалось — за это мы благодарны клиентам и организаторам», — поделилась эмоциями от победы Юлия Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit.
По ее словам, для победы компания всегда пыталась быть на рынке и следила за клиентами — что именно им нужно в этот момент, когда в стране идет полномасштабная война.
«Мы пытались адаптировать продукт под потребителя, и нам это удалось. Едва ли не самым большим нашим достижением является запуск кредита под 0% в конце прошлого года. Да и вообще, мы ставки по кредитам не повышали», — отметила представительница Slon Credit.
Серебро в номинации досталось компании Є-Гроші с кредитным продуктом «Лайтовый» . Он предлагает следующие условия:
  • max сумма кредита: 25 тыс. грн;
  • % ставка в день для новых клиентов: акционная процентная ставка — 0,01% в день;
  • % ставка в день при оформлении второго кредита: от 0,01 до 1,9%.
Почетное же третье место заняла CreditPlus и ее продукт Plus 365. Условия этого продукта следующие:
  • max сумма кредита: 15 тыс. грн;
  • % ставка в день для новых клиентов: 0,01% в день;
  • % ставка в день при оформлении второго кредита: 1,99%.
По материалам:
Finance.ua
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