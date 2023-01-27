Какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его сократить — Finance.ua
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Какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его сократить

Энергетика
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Какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его сократить
Какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его сократить
В пиковые часы дефицит электроэнергии в Украине составляет до 5 ГВт, ночью — до 3 ГВт.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.
Он пояснил, что способами, позволяющими уменьшить этот дефицит, являются восстановление генерации и сетей, импорт электроэнергии и освобождение из оккупации генерирующих предприятий. Мощность этих компаний составляет около 10 ГВт.
«Импорт позволит запитать промышленных потребителей. Он критически необходим, чтобы работала промышленность, а люди получали бы больше электроэнергии», — добавил Сахарук.
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По его словам, уже в ближайшие дни ДТЭК хочет увеличить поставки импортной э/э до 600 МВт-час. В то же время увеличить мощность межгосударственных сечений для импорта нужно почти втрое — до 2ГВт. Для этого сейчас принимаются определенные технические меры.
«Сейчас мы не выбираем между дорогим и дешевым киловаттом, а между тем, есть он или его нет», — отметил топ-менеджер ДТЭК и добавил, что стоимость электроэнергии, которую производят генераторы, достигает 20 грн/кВт-час.
Кстати, ранее мы рассказывали, какие приборы больше всего тянут электроэнергии, как минимизировать ее потребление и возможно ли уничтожить всю энергосистему Украины.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Економічна Правда
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