Какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его сократить — Finance.ua

Какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его сократить Сегодня 15:41 — Энергетика

Какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его сократить

В пиковые часы дефицит электроэнергии в Украине составляет до 5 ГВт, ночью — до 3 ГВт.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Он пояснил, что способами, позволяющими уменьшить этот дефицит, являются восстановление генерации и сетей, импорт электроэнергии и освобождение из оккупации генерирующих предприятий. Мощность этих компаний составляет около 10 ГВт.

«Импорт позволит запитать промышленных потребителей. Он критически необходим, чтобы работала промышленность, а люди получали бы больше электроэнергии», — добавил Сахарук.

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По его словам, уже в ближайшие дни ДТЭК хочет увеличить поставки импортной э/э до 600 МВт-час. В то же время увеличить мощность межгосударственных сечений для импорта нужно почти втрое — до 2ГВт. Для этого сейчас принимаются определенные технические меры.

«Сейчас мы не выбираем между дорогим и дешевым киловаттом, а между тем, есть он или его нет», — отметил топ-менеджер ДТЭК и добавил, что стоимость электроэнергии, которую производят генераторы, достигает 20 грн/кВт-час.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие приборы больше всего тянут электроэнергии, как минимизировать ее потребление и возможно ли уничтожить всю энергосистему Украины.

Економічна Правда По материалам:

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