Какой была премия FinAwards 2025 и кто победил — Finance.ua

Какой была премия FinAwards 2025 и кто победил Сегодня 16:20

Какой была премия FinAwards 2025 и кто победил

Победители ежегодной премии признания лидеров финансового рынка Украины — FinAwards 2025 — объявлены. Премия является одной из самых авторитетных в нашей стране и проводится уже 8 лет.

В этом году избрание лидеров финансовой сферы происходило по традиционному алгоритму. В течение трех месяцев проходил отбор претендентов на участие в номинациях, онлайн-голосование пользователей на сайте премии и оценивание экспертного жюри. После подведения итогов победителей объявили на церемонии награждения 28 марта в Киеве.

Приглашенным ведущим церемонии награждения стал Дмитрий Лавров. Гостей мероприятия также ждал полезный нетворкинг с возможностью завести новые знакомства с лидерами рынка финансов и получить вдохновение на развитие собственного дела. В качестве бонуса — шампанское и выступление оркестра Infinito String Music.

Кроме этого, участники инвента имели возможность приобщиться к важной благотворительной инициативе — сбору на авто для 44-й ОМБР. Совместными усилиями удалось собрать и передать украинским защитникам почти 35 тысяч гривен.

Организаторы мероприятия — сайты Finance.ua и Минфин — также выразили поддержку Институту реинтеграции, реабилитации и профессионального развития ветеранов « Архитектура устойчивости » КНУБА. Это заведение стало мощным центром реабилитации и развития для тех, кто возвращается к мирной жизни после службы или был вынужден покинуть свои дома — для военных, их семей и ВПЛ.

Помогали с проведением FinAwards 2025 надежные партнеры мероприятия:

Mazda — официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украину;

ПУМБ — надежный украинский частный коммерческий банк, идеально подходящий как для хранения средств клиентов, так и для бизнеса;

Credit 7 — удобный сервис онлайн-кредитования для решения срочных потребностей клиентов;

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, помогающий клиентам эффективно управлять финансами;

Tranzzo — комплексная и универсальная платформа для бизнеса с действенными платежными решениями;

AvansCredit — современный финансовый сервис с доступными и удобными микрозаймами для украинцев;

Renome Smart — украинская IT-компания, создающая самые разные решения для банков и бизнеса;

Portmone — безопасная украинская межбанковская электронная платежная система.

Кто стал победителями?

У премии в этом году было 38 номинаций — 35 основных и три дополнительных. Лучших выбирали среди банков, МФО, страховых и финтех компаний, криптообменников, YouTube и Telegram-каналов, классических и альтернативных инвестиционных предложений, инфлюэнсеров, онлайн провайдеров и оффлайн платежей.

Во внеконкурсных номинациях победителями стали НАБУ (номинация «За вклад в устойчивость финансового рынка»), ВАФК (номинация «За устойчивость и стратегическое развитие финансового рынка») и Кредит плюс (номинация «Самый стабильный оффер (рекомендовано SalesDoubler»)).

Кроме того, на премии отметили победителей среди таких банков:

ПУМБ — номинации «Лучшая кредитная карточка», «Карточка № 1 в кошельке», «Лучший банк для юридических лиц», «Лучший руководитель маркетинга» (Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ), «Лучший руководитель розничного бизнеса» (Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу), «Банкир года» (Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ);

ПриватБанк — номинации «Лучший кредит наличными», «Ведущие технологии и инновации (категория банки)», «Лучшая премиальная карта»;

Укрсиббанк — номинация «Устойчивый банк»;

àbank — номинации «Народный банк», «Лучшее мобильное приложение»;

ИдеяБанк — номинация «Лучший депозит»;

монобанк — номинация «Лучший банк для клиентов ФОП».

Среди МФО первые места в 4 из 6 номинаций забрал Moneyveo. Этот сервис онлайн-кредитования признали лучшим среди МФО, а также лучшим качеством обслуживания клиентов. Кроме того, директор департамента маркетинга и продаж Moneyveo Серафим Олин (Неход) признан лучшим руководителем маркетинга (Категория МФО), а CEO Moneyveo Сергей Синченко был объявлен лучшим СEO микрофинансовой организации.

Среди блогеров первенство в номинации «Лучший Telegram-канал о финансах» забрал «Останній капіталіст», а в номинации «Лучший YouTube-канал о финансах» уже традиционно 1 место досталось YouTube-каналу профессионального инвестора Дмитрия Карпиловского «УкрИнвестКлуб».

В категории инвестиции победителями стали ICU (номинация «Лучшее инвестиционное предложение в классические активы»), Inzhur (номинация «Лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы») и ObmenAT24 (номинация «Лучший сервис криптообмена»).

С полным список номинаций и победителей можно ознакомиться на сайте FinAwards 2025

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