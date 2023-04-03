Какой банк стал народным любимцем — Finance.ua

Какой банк стал народным любимцем Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

В пятницу, 31 марта, в Киеве состоялась шестая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, которая определяет лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Основатели премии FinAwards — порталы Finance.ua и Минфин.

Победителя в этой номинации определяет уникальный рейтинг сайта Минфин, построенный исключительно на базе отзывов посетителей о качестве обслуживания в банках. На позицию банка в рейтинге влияют только отзывы клиентов, проверенные модераторами Минфина.

Итак, победная тройка распределилась следующим образом:

третье место — sportbank

второе место — monobank

Что интересно, monobank пять лет подряд занимал первое место в рейтинге народных банков, но в этом году уступил позицию.

Юрий Кандауров, председатель правления А-Банка, получил награду из рук Надежды Квитки, руководителя медиа-бизнеса Treeum

В А-Банке говорят, что очень внимательны к жалобам, которые поступают от клиентов, и тщательно их изучают, масштабируя проблему, а не рассматривая ее на уровне одного клиента:

"Мы начинаем рабочий день с утреннего совещания, где всем банком с участием руководителей направлений и правления подводим итоги прошедшего рабочего дня. Один из элементов совещания — рассмотрение жалоб/замечаний от клиентов, причин их возникновения и результатов обработки жалобы.

При получении жалобы мы в режиме онлайн анализируем процесс наличия проблемы. Основное правило — это масштабировать сигнал, то есть не рассматривать его на уровне одного клиента. По любой жалобе есть решение — изменение существующего процесса или построение нового", — сказал Кандауров.

Глава правления А-Банка добавил, что в прошлом месяце они сделали еще один шаг на пути к сближению с клиентом — запустили в обновленной версии АBank24 stories, где будут знакомить клиентов с новинками и крутыми фишками.

О банке

Банк начал свою деятельность в 1992 году под названием «Украинский кредитный банк» в Киеве. В середине 2000-х финансовые показатели банка стали ухудшаться, что привело к санации в 2007 году ПриватБанком.

Во второй половине 2007 года УКС переименовали в Акцент-банк, а головной офис из столицы перенесли в Днепр.

В ноябре 2013 года ПриватБанк заявил о продаже своей доли Акцент-банка. Ее купила семья Суркисов. Сегодня она владеет 100% акций А-Банка.

По данным НБУ по состоянию на 1 февраля 2023 года, банк владеет активами на 18,67 млрд грн.

О премии FinAwards

Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.

Уже второй год организаторы проводят церемонию награждения в военных условиях. Именно поэтому организаторы решили сменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует нашу стойкость и несокрушимость.

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