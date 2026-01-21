0 800 307 555
Каковы прогнозы развития международной торговли в Украине

Казна и Политика
18
Прогнозы развития международной торговли
Украина демонстрирует неоднозначную динамику внешней торговли: объемы экспорта продукции АПК сокращались, в то время как поставки товаров машиностроения, металлургии и легкой промышленности росли.
В то же время, импорт опережал экспорт, что приводило к дальнейшему увеличению отрицательного торгового сальдо.

Каковы прогнозы

В основном экспорт Украины в 2026 году будет зависеть от Постановления Кабмина Украины № 1795 от 17 декабря 2025 года, которым будут значительно ограничены возможности для вывоза определенных товаров. Ведь они обозначены как критически важные в условиях войны.
Так, вводится лицензирование этих товаров, однако с нулевыми квотами. К ним в первую очередь относятся: газ, металлолом, золото, серебро.
Фактически, как отмечают специалисты, это означает запрет экспорта этих товаров. Однако устанавливаются квоты на экспорт пшеницы, кукурузы и рапса в страны ЕС. Это может еще больше снизить объемы вывоза продукции АПК, которая является основой экспорта страны.
В 2026 году Кабмин Украины и Нацбанк планируют также усиление контроля за импортом, устанавливая дополнительные сборы и налогообложение некоторых товаров, например автомобилей, о которых мы уже писали.
В целом введенные правительством ограничения экспорта имеют целью стимулировать замещение импортных товаров украинской продукцией и улучшить сальдо внешнеэкономической торговли. Практический эффект этих решений — положительный или отрицательный — станет очевидным уже по результатам нескольких следующих месяцев экономической деятельности страны.
Читайте больше о международной торговле в статье

Экспорт и импорт Украины: что изменил 2025 год

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
