Каковы прогнозы развития международной торговли в Украине

Украина демонстрирует неоднозначную динамику внешней торговли: объемы экспорта продукции АПК сокращались, в то время как поставки товаров машиностроения, металлургии и легкой промышленности росли.

В то же время, импорт опережал экспорт, что приводило к дальнейшему увеличению отрицательного торгового сальдо.

В основном экспорт Украины в 2026 году будет зависеть от Постановления Кабмина Украины № 1795 от 17 декабря 2025 года, которым будут значительно ограничены возможности для вывоза определенных товаров. Ведь они обозначены как критически важные в условиях войны.

Так, вводится лицензирование этих товаров, однако с нулевыми квотами. К ним в первую очередь относятся: газ, металлолом, золото, серебро.

Фактически, как отмечают специалисты, это означает запрет экспорта этих товаров. Однако устанавливаются квоты на экспорт пшеницы, кукурузы и рапса в страны ЕС. Это может еще больше снизить объемы вывоза продукции АПК, которая является основой экспорта страны.

В 2026 году Кабмин Украины и Нацбанк планируют также усиление контроля за импортом, устанавливая дополнительные сборы и налогообложение некоторых товаров, например автомобилей, о которых мы уже писали.

В целом введенные правительством ограничения экспорта имеют целью стимулировать замещение импортных товаров украинской продукцией и улучшить сальдо внешнеэкономической торговли. Практический эффект этих решений — положительный или отрицательный — станет очевидным уже по результатам нескольких следующих месяцев экономической деятельности страны.

