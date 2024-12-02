Каковы пенсионный возраст и средний размер пенсий в Европе Сегодня 19:02 — Личные финансы

Каковы пенсионный возраст и средний размер пенсий в Европе

Finance.ua рассмотрел статистику по пенсиям в пяти странах, где чаще всего проживают украинские беженцы: Польше, Германии, Франции, Чехии и Италии.

Пенсионный возраст

Во всех странах Европы, кроме Польши, пенсионный возраст находится на уровне 63−67 лет с постоянным увеличением в некоторых из них.

Средний размер пенсии нетто

Варьируется в пределах от 1200 евро в Италии до 1400 евро во Франции, в зависимости от экономической ситуации и пенсионной системы.

Минимальный стаж

Стаж получения пенсии варьируется от 5 лет в Германии до 43 лет во Франции.

Статистика: пенсионный возраст и средний размер пенсий (нетто) в Европе

Детальнее об общих тенденциях пенсионной реформы в Европе и прогнозах на будущее читайте в статье по ссылке.

Справка Finance.ua:

В первом квартале 2024 года средняя пенсия в Польше составила 3516,95 злотых, что на 16,1% больше, чем в прошлом году.

В 2023 году средняя пенсия мужчин в Польше составила 4103,07 злотых, в то время как женщины получали в среднем 2792,86 злотых.

Украинцы могут получать польскую пенсию. Чтобы она была назначена, заявители должны соответствовать ряду формальных требований. Здесь объяснили, по каким конкретным принципам назначаются и начисляются пенсии для украинцев в Польше.

Как свидетельствуют данные Опендатабот, по состоянию на начало июля 2024 года в Украине насчитывалось 10,26 млн пенсионеров. При этом более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен.

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