Каковы настроения бизнеса после 100 дней войны в стране (опрос ЕБА) — Finance.ua

Каковы настроения бизнеса после 100 дней войны в стране (опрос ЕБА)

Сегодня 17:06 — Личные финансы

В полном объеме работают 47% компаний-членов ЕБА (в прошлом месяце таких было 28%), остальные 50% работают с определенными ограничениями или частично.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, чтобы определить настроения бизнеса после 100 дней войны в стране.

Среди компаний, работающих с определенными ограничениями или частично, 37% ограничили географию присутствия, 17% работают онлайн, а 16% вынуждены были закрыть часть офисов, торговых точек или отделений.

Среди компаний, которые раньше приостанавливали свою работу, уже 17% ее полностью или частично возобновили. И только 3% компаний вообще не работают. Напомним, месяц назад не работали 4% бизнеса, а в марте — 29%.

Что с зарплатами?

Количество компаний, которые выплачивают сотрудникам заработную плату в полном объеме, немного возросло и составляет сейчас 63%, к тому же 25% производят дополнительные или авансовые выплаты.

немного возросло и составляет сейчас 63%, к тому же 25% производят дополнительные или авансовые выплаты. Однако 13% были вынуждены сократить размер денежного вознаграждения, а 9% — отказаться или сократить бонусы.



В неоплачиваемый отпуск вынуждены отправлять персонал 4% компаний, несколько возросло количество компаний, прибегающих к сокращениям — сейчас таких 8% (в прошлом месяце было 3%).



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Бизнес продолжает выделять ресурсы на помощь армии и гуманитарную поддержку практически в тех же объемах, что и в начале полномасштабной войны.

Так, по 47% компаний продолжают поставлять продукцию и поддерживать своих работников, присоединившихся к рядам ВСУ или терробороны. Еще 44% помогают финансово, 25% — услугами, 18% — медикаментами или средствами защиты/обороны. Только 8% компаний сообщают, что уже исчерпали свои ресурсы на помощь, месяц назад таких было 5%", — добавляют в ЕБА.

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