Каково потребление сыра в разных странах (инфографика) — Finance.ua

Каково потребление сыра в разных странах (инфографика) Сегодня 03:00 — Личные финансы

Как заявляют эксперты, потребление сыра в Украине из года в год растет, но до мировых рекордсменов по поеданию этого продукта нашей стране еще далеко.

«Золото» по количеству сыра, приходящегося в год на душу населения, по праву принадлежит Греции, где этот показатель составляет 31,5 кг. Это не удивительно, особенно с учетом того, что сыроделие там издавна поставлено на поток и каждый регион может похвастаться собственными уникальными рецептами этого продукта из овечьего, козьего или коровьего молока. Известный в наших краях сыр фета — только отголосок того разнообразия сыров, которое царит в этой стране на Средиземноморском побережье. «Мизитра», «Гравьера», «Кассири», «Кефалотири», «Ладотири» — только названия можно перечислять довольно долго... При этом вкус одного вида может сильно отличаться. Это зависит от острова, где он был сделан. Второе место по употреблению сыра принадлежит Дании. На среднестатистического датчанина приходится до 27,5 кг сыра.

Несмотря на то, что Дания находится гораздо севернее Балканского полуострова, сыры там любят не только есть, но и производить. Эта страна славится своими полутвердыми и голубыми сортами этого продукта.

На третьем месте — Франция с уровнем потребления 26,8 кг. В соседней с ней Германии на человека приходится 24 кг сыра. Куда скромнее аппетиты других стран, вошедших в топ-12. В США эта цифра составляет 17,5 кг, а в Канаде и Австралии — 14,4 и 11,8 соответственно. Следующая страна по «психологической оценке» в 10 кг — Аргентина, где на 1 жителя в год приходится 9,6 кг сыра. В постсоветских странах этот показатель еще меньше.

Среднестатистический россиянин за год съедает 6,6 кг сыра, украинец — 4,7 кг, а белорус — 4,2 кг. Замыкает «сырную» дюжину Япония, где на 1 человека в год приходится всего 2,7 кг сыра, что, впрочем, для местных жителей не так уж мало — в течение нескольких лет это количество и так постоянно растет и бьет исторические рекорды. Не отстает от «Страны восходящего солнца» и Украина: из года в год количество сыра, приходящегося на душу населения, постепенно растет. Равно как повышается и количество импортируемого товара. Так, в 2020 году в нашу страну было завезено 46,8 тыс. тонн сыров. Это вдвое больше, чем в предыдущий год. Топ-импортером сыра в Украину стала Польша, поставившая 22,4 тыс. тонн.

Из Германии было завезено 9,2 тыс. тонн, из Франции — 3,8. Голландия и Италия импортировали 3,5 и 1,9 тыс. тонн соответственно. К сожалению, собственное производство сыров в Украине снижается. Если в 2019 году оно составляло около 60 тыс. тонн, то, по мнению аналитиков, в 2020 году это количество снизилось примерно на 5-7%.

На отечественный рынок давит не только рост импорта европейских сыров, но и закупочные цены на молоко, не позволяющие снизить стоимость сырья. Вследствие этого доходность многих производителей мизерная, а иногда и вовсе убыточна.

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