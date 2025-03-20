Какова позиция Китая относительно войны россии против Украины — мнение эксперта Сегодня 10:15

Китаю не пойдет на пользу ни победа, ни поражение россии в войне против Украины. Лучший сценарий для Пекина — холодная война с «гибридным миром».

Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работающий на Тайване, Дин Каралекас.

«По мнению Пекина, лучшим результатом является сценарий холодной войны в Украине с неким „гибридным миром“, который сохраняет постоянный потенциал перерасти в полномасштабное кинетическое действие в любое время — я бы сказал, что-то вроде ситуации на Корейском полуострове», — сказал Каралекас.

По его словам, если россия одержит очевидную победу, это не пойдет на пользу Китаю. Такая победа может подтолкнуть путина к более широкой европейской войне или даже к шагам против Китая на Дальнем Востоке.

С другой стороны, китайское руководство не хочет, чтобы путин проиграл, потому что это повлечет за собой политический хаос в самой россии, а также будет угрожать интересам Китая в Центральной Азии. Так что гибридное состояние «ни мира, ни войны» в Украине было бы идеальным для Пекина — это держит НАТО занятым и отвлекает его от расширения активности в Азии.

«К примеру, Си не был в восторге от импорта россией пушечного мяса из Северной Кореи, потому что это связало то, что до сих пор было региональным конфликтом вдали от берегов Китая, с ситуацией с Азиатско-Тихоокеанским компонентом, рискуя привлечь внимание НАТО к региону», — отметил изданию Каралекас.

По его мнению, Китай не должен играть никакой роли в текущем мирном процессе в Украине, потому что он даже близко не является честным посредником.

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