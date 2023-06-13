Какое жилье ищут украинцы и сколько готовы платить (инфографика) — Finance.ua

Какое жилье ищут украинцы и сколько готовы платить (инфографика) Сегодня 09:02 — Недвижимость

Украинский маркетплейс DIM.RIA в течение мая проводил опрос аудитории, в котором приняли участие более 1500 украинцев. В рамках исследования проанализированы планы по покупке и аренде недвижимости.

Среди украинцев, принявших участие в опросе, 10% находятся за границей, 20% - переехали в более безопасный регион Украины, а 70% находятся в родном городе.

Из участников опроса, находящихся за границей, 87% планируют возвращаться в Украину. Также 62% украинцев, переехавших в более безопасный регион, планируют вернуться домой.

Среди всех опрошенных 61% отметили, что планируют покупать недвижимость в родном городе, 15% - в другом регионе Украины, а 12% - за рубежом.

Что касается типа жилья для покупки, 36% рассматривают частный дом, а 35% - вторичную недвижимость и 22% - жилье в новостройке. А вот если рассматривать аренду, то 44% предпочитают вторичное жилье, 29% - жилье в новостройке, а 11% - частный дом.

Относительно бюджета на покупку жилья, 39% отметили, что готовы потратить от 10 до 25 тысяч долларов США, а 34% - от 30 до 50 тысяч долларов США. Добавим, что по результатам аналогичного исследования, проведенного в 2022 году, 32% ориентировались на бюджет от 10 до 25 тысяч долларов США, а 37% - от 30 до 50 тысяч долларов США.

Что касается аренды жилья, 58% опрошенных рассчитывают на бюджет от 5 до 10 тысяч гривен, а 30% - от 10 до 15 тысяч гривен.

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