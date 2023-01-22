Какое топливо подорожало больше всего в 2022-м — данные Госстата
В Украине за прошлый год на топливном рынке изменились цены. Больше всего прибавило в стоимости дизельное топливо.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
По информации Госстата, в декабре прошлого года против декабря 2021года топливо изменилось в цене следующим образом:
- бензин марки А-92 вырос на 68,6% до 50 гривен за литр;
- бензин марки А-95 на 68,5%, до 51,3 гривны за литр;
- дизельное топливо подорожало на 85,7%, до 55 гривен за литр;
- автомобильный газ прибавил в стоимости 52,3%, до 29,1 гривны за литр.
Что будет с горючим в 2023-м
Как рассказывал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, этой зимой дефицита горючего не будет, однако цена будет рыночная, спрогнозировать которую невозможно, учитывая вызовы времени. Основными из них — эмбарго на импорт российской нефти в Европу с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.
В частности, трейдеры экспериментируют с морозостойкими присадками, договариваются о поставках арктической марки (температура застывания −32 градуса, обычная марка — до 20 град. мороза) на случай нехватки морозостойкого дизтоплива. Цена «арктики» на 150-200 долларов за тонну выше привычной зимней марки.
По прогнозу Национального банка, в Украине на следующий год ожидается рост стоимости автомобильного топлива. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.
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