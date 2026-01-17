0 800 307 555
Какими правами обладают вкладчики украинских банков

Личные финансы
0
Банковский вклад — это собственность клиента, а государство гарантирует его защиту в рамках действующего законодательства. В Украине действует государственная система гарантирования вкладов, которая защищает средства вкладчиков при возникновении проблем с банком.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, какие права есть у каждого вкладчика.

Возврат средств

При признании банка неплатежеспособным возмещение вкладов осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Компенсация производится в пределах установленных законом гарантий.

Полное возмещение средств во время войны

ФГВФЛ компенсирует 100% суммы вклада (включая начисленные проценты) на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Получение гарантированной суммы после войны

После завершения военного положения и в течение трех месяцев с момента его прекращения или отмены, максимальная сумма компенсации составит 600 тыс. гривен в одном банке, независимо от количества открытых счетов.

Право знать

Каждый клиент банка имеет право получить от банка полную информацию о его участии в системе гарантирования вкладов и условиях защиты денежных средств.
На что обращать внимание:
  • является ли банк участником Фонда гарантирования вкладов;
  • сохраняйте договор вклада и выписки по счету;
  • не сосредотачивайте все сбережения в одном банке;
  • следите за официальными сообщениями Фонда гарантирования в случае новостей о банке.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
