Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды — Finance.ua

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Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды

Личные финансы
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Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды
Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды
Эксперты OLX Недвижимость поделились результатами исследования о том, каковы главные драйверы и мотивы украинцев при долгосрочной аренде жилья и на какие критерии ориентируются люди при его выборе.

Почему арендуют долгосрочно

Полномасштабное вторжение и «внутренний» переезд значительной части населения Украины сказались на главных мотивах аренды жилья на длительный срок. Так, главными драйверами при долгосрочной аренде недвижимости для 45% опрошенных является влияние войны — вынужденный переезд в другой город или эвакуация.
38% опрошенных отметили, что арендовали недвижимость на долгий срок из-за необходимости отдельного жилья: для проживания вместе с партнером, работы, обучения или отдельного проживания от родителей.
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Еще 30% украинцев отметили, что берут в аренду жилье на долгий срок из-за изменения условий проживания: желания найти квадратные метры для жизни в другом районе города, более новое или лучшее жилье, увеличить или уменьшить площадь или количество комнат.
21% респондентов отметили как драйвер в долгосрочной аренде жилья — переезд по работе, путешествия или мобильность.
Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды
Главными критериями при аренде жилья на долгий срок для украинцев выступают:
  • цена (о важности критерия отметили 89% опрошенных),
  • район города (важный для 72% респондентов),
  • количество комнат (указали о важности критерия 70% опрошенных),
  • близость к остановкам общественного транспорта (важная для 68% респондентов),
  • хорошая планировка и ремонт (указали 68% опрошенных).
Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды
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По материалам:
Finance.ua
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