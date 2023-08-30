Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды — Finance.ua

Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды Сегодня 09:06 — Личные финансы

Какими критериями руководствуются украинцы при выборе жилья для долгосрочной аренды

Эксперты OLX Недвижимость поделились результатами исследования о том, каковы главные драйверы и мотивы украинцев при долгосрочной аренде жилья и на какие критерии ориентируются люди при его выборе.

Почему арендуют долгосрочно

Полномасштабное вторжение и «внутренний» переезд значительной части населения Украины сказались на главных мотивах аренды жилья на длительный срок. Так, главными драйверами при долгосрочной аренде недвижимости для 45% опрошенных является влияние войны — вынужденный переезд в другой город или эвакуация.

38% опрошенных отметили, что арендовали недвижимость на долгий срок из-за необходимости отдельного жилья: для проживания вместе с партнером, работы, обучения или отдельного проживания от родителей.

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Еще 30% украинцев отметили, что берут в аренду жилье на долгий срок из-за изменения условий проживания: желания найти квадратные метры для жизни в другом районе города, более новое или лучшее жилье, увеличить или уменьшить площадь или количество комнат.

21% респондентов отметили как драйвер в долгосрочной аренде жилья — переезд по работе, путешествия или мобильность.

Главными критериями при аренде жилья на долгий срок для украинцев выступают:

цена (о важности критерия отметили 89% опрошенных),

район города (важный для 72% респондентов),

количество комнат (указали о важности критерия 70% опрошенных),

близость к остановкам общественного транспорта (важная для 68% респондентов),

хорошая планировка и ремонт (указали 68% опрошенных).

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