Какими бывают криптовалютные биржи, и что лучше выбрать — советы эксперта — Finance.ua
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Какими бывают криптовалютные биржи, и что лучше выбрать — советы эксперта

Сегодня 11:35Финтех и Карты
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Какими бывают криптовалютные биржи, и что лучше выбрать — советы экспертаКакими бывают криптовалютные биржи, и что лучше выбрать — советы эксперта
Биржа — это посредник, объединяющий покупателей и продавцов криптовалют. О том, как получить доступ к блокчейну и как попасть в мир крипты, рассказал управляющий активами, инвестор, соучредитель компании Wotan Михаил Пацан во время бесплатного вебинара «Как заработать на падении криптовалют».
«Криптобиржи — самый простой вариант для того, чтобы попасть в мир криптовалют и купить тот или иной токен. Другой вариант — децентрализованные криптокошельки. Третий — „холодные“ кошельки, то есть флешки. По своей сути последние — это почти то же самое, что децентрализованный кошелек, но один хранится на сервере, а другой — у вас на руках», — сообщил Пацан.

Что нужно знать о централизованных биржах:

  • ваши активы хранятся на счетах биржи;
  • большой выбор торговых инструментов;
  • построены «мосты» между разными блокчейнами, то есть можно свободно переводить средства между разными блокчейнами (в одной системе);
  • возможность пополнения за фиатные средства.
Среди основных бирж, которые сейчас работают в Украине — Binance, Kuna, Whitebit, FTX и другие.
«Еще важный момент — для открытия счета на бирже вам нужно сделать то же самое, что и для открытия счета в банке. То есть вам нужно зарегистрироваться, ввести мейл, номер телефона, ФИО, адрес, подтвердить это все документами. И после подтверждения вам открывают счет, который вы можете пополнять», — рассказал эксперт.

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По его словам, более простые для работы — децентрализованные кошельки/биржи. Вот некоторые важные нюансы, которые нужно знать о децентрализованных биржах:
  • активы хранятся на вашем счете;
  • большой выбор торговых инструментов, ограниченный одним блокчейном;
  • возможность пополнения за фиатные средства лимитирована.
В качестве примеров таких бирж эксперт приводит Metamask для блокчейнов с EVM (ETH, MATIC, FTM, AVAX), PHantom для блокчейна Solana, KepIr для блокчейна Cosmos, Lobstr для блокчейна Stellar.
Пополнять криптовалютные кошельки можно следующими способами:
  • через валютную банковскую карту — до 100 тыс. грн в месяц (комиссия бирж от 0,7%);
  • через обменники в рамках законодательства (комиссия обменников от 2%).
Относительно наиболее перспективных криптовалют эксперт подчеркнул, что, прежде всего, стоит ориентироваться на то, что эта инвестиция должна быть долгосрочной.

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«Важно выделить определенную сумму средств, которую вы готовы проинвестировать в криптовалюту, [после покупки крипты] не трогать ее минимум 3 года и спустя это время завести будильник, чтобы продать ее. Если смотреть на инфраструктурные валюты, то Bitcoin еще будет определенное время использоваться как цифровое золото — его нужно держать. Ethereum также нужно держать. Это два основных актива. Если вы готовы добавить больше риска, можно купить Solana, Near, Atom, Polkadot... Ну и некоторые блокчейны для хранения — Filecoin, Siacoin и т.д.», — поделился эксперт.

Как декларировать крипту

«Закон о виртуальных активах в Украине есть, но до сих пор нет норм о том, как именно их нужно декларировать и подавать в налоговую. С одной точки зрения, криптовалюты нужно декларировать как нематериальный актив, но тогда нужно заплатить 18%+1,5% налогов от всей выведенной суммы. Но это не очень правильно. Пока что не приняты правки в Налоговый кодекс, поэтому только после их принятия будет вообще понятно, как это все облагается налогом и декларируется», — рассказал Пацан.
По материалам: Finance.ua
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