Какими бывают криптовалютные биржи, и что лучше выбрать — советы эксперта
Биржа — это посредник, объединяющий покупателей и продавцов криптовалют. О том, как получить доступ к блокчейну и как попасть в мир крипты, рассказал управляющий активами, инвестор, соучредитель компании Wotan Михаил Пацан во время бесплатного вебинара «Как заработать на падении криптовалют».
«Криптобиржи — самый простой вариант для того, чтобы попасть в мир криптовалют и купить тот или иной токен. Другой вариант — децентрализованные криптокошельки. Третий — „холодные“ кошельки, то есть флешки. По своей сути последние — это почти то же самое, что децентрализованный кошелек, но один хранится на сервере, а другой — у вас на руках», — сообщил Пацан.
Что нужно знать о централизованных биржах:
ваши активы хранятся на счетах биржи;
большой выбор торговых инструментов;
построены «мосты» между разными блокчейнами, то есть можно свободно переводить средства между разными блокчейнами (в одной системе);
возможность пополнения за фиатные средства.
Среди основных бирж, которые сейчас работают в Украине — Binance, Kuna, Whitebit, FTX и другие.
«Еще важный момент — для открытия счета на бирже вам нужно сделать то же самое, что и для открытия счета в банке. То есть вам нужно зарегистрироваться, ввести мейл, номер телефона, ФИО, адрес, подтвердить это все документами. И после подтверждения вам открывают счет, который вы можете пополнять», — рассказал эксперт.
«Важно выделить определенную сумму средств, которую вы готовы проинвестировать в криптовалюту, [после покупки крипты] не трогать ее минимум 3 года и спустя это время завести будильник, чтобы продать ее. Если смотреть на инфраструктурные валюты, то Bitcoin еще будет определенное время использоваться как цифровое золото — его нужно держать. Ethereum также нужно держать. Это два основных актива. Если вы готовы добавить больше риска, можно купить Solana, Near, Atom, Polkadot... Ну и некоторые блокчейны для хранения — Filecoin, Siacoin и т.д.», — поделился эксперт.
Как декларировать крипту
«Закон о виртуальных активах в Украине есть, но до сих пор нет норм о том, как именно их нужно декларировать и подавать в налоговую. С одной точки зрения, криптовалюты нужно декларировать как нематериальный актив, но тогда нужно заплатить 18%+1,5% налогов от всей выведенной суммы. Но это не очень правильно. Пока что не приняты правки в Налоговый кодекс, поэтому только после их принятия будет вообще понятно, как это все облагается налогом и декларируется», — рассказал Пацан.