Какими были зарплаты спасателей в 2016—2026 годах (инфографика) Сегодня 19:45

Спасатель, mvs.gov.ua

Последние четыре года минимальное денежное довольствие работников ГСЧС, работающих в непрерывном режиме в условиях войны, составляет 17 тыс. грн. И только с 2027 года власти пообещали увеличить его до 33 тыс. грн.

Со ссылкой на «Слово и дело» рассказываем, какие зарплаты получали спасатели с 2016 по 2026 год.

Из чего состоит зарплата спасателей: оклады 2006−2026 год

Оплата труда в ГСЧС Украины построена по аналогии с Вооруженными силами и официально называется денежным довольствием личного состава. Уровень выплат напрямую зависит от звания, должности, выслуги лет, а также количества дней, когда спасатель привлекался к ликвидации чрезвычайных событий или выполнению боевых задач.

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Всего за десять лет зарплаты работников ГСЧС выросли в 5,6 раза. Отметим, что речь идет только о минимальном уровне денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава (без дополнительных вознаграждений):

в 2016 году спасатели получали минимальную зарплату в 3 тыс. грн; в 2017 — 5 тыс. грн; в 2018 — 7 тыс. грн; в 2019 — 9 тыс. грн;

в 2020 и 2021 годах минимальный уровень денежного довольствия спасателей вырос до 10 тыс. грн, в 2022 — до 11 тыс. грн;

С 2023 по 2026 год стандартная минимальная ставка работника ГСЧС — от 17 тыс. грн (в зависимости от должности).

Следует также отметить, что во время военного положения спасатели в определенных областях получают дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн. За каждый выезд на ликвидацию пожара или последствий другого чрезвычайного происшествия работник ГСЧС получает дополнительное вознаграждение 700 грн в сутки.

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Отдельный механизм действует для подразделений, выполняющих задачи непосредственно в зоне боевых действий. Для них предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн. в месяц, рассчитываемое как 3300 грн. за каждый день пребывания на передовой. Так, за 10 дней работы на линии фронта спасатель получает 33 000 грн. дополнительно к своей стандартной ставке, а за оставшиеся 20 дней месяца ему начисляется пропорциональная часть военного вознаграждения в размере более 6600 грн.

Зарплаты спасателей в 2027 году

В июне текущего года Верховная Рада поддержала законопроект № 6506−1, усиливающий социальные гарантии спасателей и полицейских. Документ предусматривает минимальный должностной оклад в размере 10 прожиточных минимумов (около 33 280 грн).

Также новым законом предусматривается обновление системы надбавок за выслугу лет и структуры выплат. Однако эти изменения анонсированы только с 2027 года, соответственно при условии, что деньги на них будут заложены в госбюджет-2027.

Сам законопроект находился в Раде с 2022 года, а 12 марта 2025 года его приняли в первом чтении при условии доработки.

Слово і Діло По материалам:

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