Какими будут польские электромобили Izera (фото) — Finance.ua

Какими будут польские электромобили Izera (фото) Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

Польский электромобильный стартап Izera, созданный в 2020 году при поддержке правительства Польши, планирует к 2025 году вывести на рынок первые три модели. Как сообщили в компании, это будут хэтчбек, универсал и кроссовер, базирующиеся на электрической платформе Geely (SEA).

Эту архитектуру используют электрокроссовер Lotus Eletre, спортуниверсал Zeekr 001, Smart #1 и минивэн Zeekr 009 с запасом хода 822 км. По заявлению Izera, все их модели смогут предложить ускорение с места до 100 км/ч менее чем за 7 секунд и дальнобойность 440 км.

За дизайн польских электромобилей, включая информационно-развлекательную систему, будет отвечать итальянское кузовное ателье Pininfarina. Основной для него послужат концепты кроссовера Z100 и хэтчбека Т100, представленные на презентации бренда в 2020 году. Также материнская компания Izera Electromobility Poland (EMP) и Pininfarina объявили о планах создания программы стажировок дизайнеров в Турине. Двое достойнейших на три месяца станут частью команды известного итальянского ателье.

Производство электромобилей Izera наладят на новом заводе в Явожно, на юге Польши. Первоначально будет создано 2400 рабочих мест, но в дальнейшем их численность вырастет. Электромобили Izera станут первыми массовыми польскими автомобилями с 2008 года, когда Fabryka Samochodów Osobowych SA (Завод Легковых Автомобилей) в Варшаве прекратил производство Lanos.

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