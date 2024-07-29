Какими автомобилями больше всего довольны их владельцы — исследование Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

Какими автомобилями больше всего довольны их владельцы — исследование

Автомобилисты стали более довольны новыми машинами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским агентством JD Power. Результаты опубликованы на его сайте.

Эксперты JD Power опросили 99 144 владельцев новых автомобилей. Уровень удовлетворенности покупкой за первые 90 дней владения измеряли по 1000-балльной шкале, и в целом по рынку он достиг 847 (это на 2 пункта больше, чем в прошлом году).

Отмечены и некоторые интересные тенденции. Больше не нравятся автомобилистам мультимедийные системы (их рейтинг — 805), причем особенно раздражает нестабильная работа Android Auto и Apple CarPlay.

Владельцы электрокаров больше довольны своими авто (индекс 877 из 1000). Кроме того, премиальные модели имеют более высокий рейтинг, чем массовые — в среднем 870 баллов против 838.

В премиальном сегменте лидирует Rivian с показателем 900 баллов, однако статистика по этому бренду неполная из-за малого количества автомобилей на рынке. Второе место занимает Porsche (891 балл), а третье — Jaguar (886). Несколько сдала позиции Tesla. Самые низкие показатели у Audi (847 баллов) и Acura (851).

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Среди массовых моделей лучшие авто — Mini (858 баллов), Ram (854) и Kia (853). В хвосте рейтинга оказались Mitsubishi (821 балл), а также Jeep и Subaru (по 828).

Определены и лучшие модели авто, которыми больше всего довольны их владельцы. Абсолютный лидер — представительский седан BMW 7 Series. Среди автопроизводителей преобладает концерн Hyundai-Kia, сразу семь моделей которого получили награды.

Какими новыми авто наиболее довольны их владельцы:

малые премиальные автомобили — BMW 2 Series;

компактные автомобили — Kia Forte;

компактные премиальные авто — Alfa Romeo Giulia;

среднеразмерные авто — Kia K5;

среднеразмерные премиальные авто — Porsche Taycan;

спорткары — Lexus LC;

минивэны — Kia Carnival;

малые кроссоверы — Mini Countryman;

малые премиальные кроссоверы — Genesis GV60;

компактные кроссоверы — Kia EV6;

компактные премиальные кроссоверы — BMW X4;

среднеразмерные кроссоверы — Hyundai Santa Fe;

среднеразмерные премиальные кроссоверы — Lexus RX;

большие кроссоверы — Kia EV9;

большие премиальные кроссоверы — BMW iX;

полноразмерные внедорожники — Jeep Wagoneer;

полноразмерные премиальные внедорожники — Range Rover;

среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma;

полноразмерные пикапы — Nissan Titan;

тяжелые пикапы — Ford Super Duty.

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Фокус По материалам:

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