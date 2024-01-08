Каким украинцы видят будущее страны через 10 лет: опрос КМИС — Finance.ua
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Каким украинцы видят будущее страны через 10 лет: опрос КМИС

Мир
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В декабре 2023 года подавляющее большинство украинцев (73%) сохраняют веру, что через десять лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. В октябре 2022 года таковых было 88%.
Об этом сообщает в опросе КМИС.
Каким украинцы видят будущее страны через 10 лет: опрос КМИС
Социологи отмечают рост пессимистических настроений. С 5% до 19% стало больше тех, кто считает, что через десять лет Украина станет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.
Во всех регионах большинство населения считают, что в будущем Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. Относительно меньше таких на Востоке, где 67% имеют оптимистические взгляды (а пессимистические взгляды разделяют 25%). В других регионах 73−76% оптимистично смотрят на будущее страны (пессимистично — 16−19%).
Каким украинцы видят будущее страны через 10 лет: опрос КМИС
Независимо от возраста, большинство украинцев оптимистично смотрят в будущее. Впрочем, более молодые респонденты немного пессимистичнее. В частности, среди респондентов в возрасте 18−29 лет 68% оптимистично смотрят на будущее Украины через 10 лет, а пессимистично — 26%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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