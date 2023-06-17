Каким будет курс доллара в Украине до конца 2023-го: эксперт дал прогноз — Finance.ua

Каким будет курс доллара в Украине до конца 2023-го: эксперт дал прогноз Сегодня 09:58 — Валюта

Курс доллара в Украине до конца 2023 года может не перевалить за 40 грн/долл., как прогнозировалось ранее.

Как рассказал сооснователь инвесткомпании ICU Константин Стеценко в интервью Forbes Украина, на это влияет большой объем международной помощи, которую получает страна от западных союзников.

«Лично я настроен оптимистично. Мы прогнозировали инфляцию на 2023-й в 15%, курс — 40 грн/долл., резервы — 31 миллиард долларов. Но видим, что экономическая ситуация более позитивная, чем ожидали. С учетом нынешней динамики международной помощи, у нас выше шансы иметь больше резервов на конец года и лучший курс валют», — отметил он.

По его прогнозу, курс доллара в Украине до конца текущего года должен быть стабильным, учитывая резервы и объемы поступления помощи.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.