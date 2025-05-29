Каким будет курс доллара в июне 2025 года — прогноз эксперта — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в июне 2025 года — прогноз эксперта

Валюта
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Каким будет курс доллара в июне 2025 года — прогноз эксперта
Каким будет курс доллара в июне 2025 года — прогноз эксперта
С начала весны официальный курс гривны демонстрирует заметную стабильность, не превышая стартовый уровень 2025 года — 42,02 грн за доллар. Вместо этого он оставался ниже этой отметки, колеблясь в пределах от 2,5% в апреле до 1% в мае. На фоне среднегодового прогноза в 45 грн/доллар это свидетельствует о стабильном курсовом тренде вокруг 42 грн, который сейчас не преодолевается рынком.
Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии Фактам ICTV.
Среди ключевых факторов влияния на прогноз курса доллара на июнь Мамедов называет несколько:
1. Повышенный спрос на валюту в конце 2024 года и в начале 2025-го привел к насыщению рынка. «Покупка валюты превышала средний уровень на 30−40%, что сформировало объективную паузу в активности граждан», — отмечает он.
2. Мощная поддержка — рекордный объем международных резервов — более $46,7 млрд на конец апреля. «Это позволяет НБУ эффективно сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке через интервенции, не допуская чрезмерных колебаний», — добавляет банкир.

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3. Весомый стабилизатор — ожидаемое поступление международной помощи в 2025 году — около $55 млрд, из которых бюджету требуется всего $38,4 млрд. «Имеем дополнительный буфер для реагирования на внешние риски», — отмечает Мамедов.
4. Еще одним фактором он называет укрепление евро по отношению к доллару. С начала года евро на украинском рынке вырос с 43−43,5 грн до почти 47 грн, что составляет почти 9%. «Эта корректировка тесно связана с международными тенденциями», — объясняет эксперт.

Каким будет курс доллара в июне 2025 года

В отношении июня, по словам Мамедова, тренд мая, вероятнее всего, сохранится. Нельзя исключать, что официальный курс все же вплотную приблизится или незначительно превысит уровень в 42 грн за доллар. Однако любые изменения и далее будут происходить плавно, без резких скачков.
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Ожидается, что в июне курс доллара будет находиться в пределах 41,6−42 грн. Спрос на валюту, по его словам, будет расти постепенно, учитывая инфляционное давление. Особенно в условиях ожидаемого пика рост потребительских цен в мае-июне.

Каким будет курс евро в июне

Относительно евро ситуация будет зависеть от торгов пары евро/доллар. Ожидаемое соотношение — 1 евро будет равен 1,05−1,15 доллара. Такой диапазон объясняется значительной неопределенностью, связанной с таможенной политикой США, а также реакцией крупных игроков на глобальных финансовых рынках.
В итоге эксперт отметил, что июнь, вероятнее всего, станет периодом стабильности с постепенным движением курса к показателям декабря-января. Ситуация на рынке остается контролируемой, а валютная политика Национального банка — последовательной и эффективной.
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По материалам:
ICTV
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