Каким будет курс доллара: прогноз банкира на середину 2025 года — Finance.ua

Каким будет курс доллара: прогноз банкира на середину 2025 года Сегодня 11:04

Каким будет курс доллара: прогноз банкира на середину 2025 года

41,8−42,8 грн/доллар. Следовательно, с начала года и до июля официальный Во втором квартале 2025 года коридор валютных изменений официального курса составит в среднем. Следовательно, с начала года и до июля официальный курс доллара потенциально вырастет максимум на 1,8%.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

По его мнению, ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Монетарные меры НБУ, влияющие на силу гривны, снизят спрос на валюту, а значит, НБУ может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

«Во втором квартале ситуация на валютном рынке будет более или менее прогнозируемой: Нацбанк будет следить за рынком, а принятые монетарные меры вместе с действующей стратегией „управляемой гибкости“ могут минимизировать текущие курсовые колебания», — сказал он.

Кроме монетарных изменений и эффективности режима «управляемой гибкости», важным фактором, который может отразиться на валютном рынке, считает эксперт, является колебание курса доллара США вместе с повышением роли других надежных валют (например, швейцарский франк или британский фунт стерлингов) и ситуативная переориентация инвесторов на рынок драгоценных металлов, цены на котором достигли исторических максимумов.

«Введение новых пошлин США может стать причиной ситуативного ослабления доллара. Однако стоит отметить, что ни доллару, ни евро не грозит системный обвал, ведь эти валюты и будут достаточно сильными, а их стоимость подкреплена ролью США и ЕС в мировой экономике», — сказал Мамедов.

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«Пока трудно прогнозировать ситуацию на фронте и перспективы завершения войны. Кроме того, коварство врага безгранично, что затрудняет анализ причиненного вреда для общества, экономики, инфраструктуры и т. д. Вместе с тем, опираясь на текущую ситуацию, можем несколько успокоить граждан: пока отсутствуют причины, которые могли бы заставить их стремглав бежать и скупать доллары или евро», — считает банкир.

Он отметил, что НБУ как основной игрок на валютном рынке проводит достаточно взвешенную и эффективную политику, и в случае необходимости / угрозы готов оперативно вмешаться, принять необходимые меры, которые делают невозможными любые стремительные и негативные явления.

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