Каким будет курс доллара до конца апреля 2023-го — Finance.ua
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Каким будет курс доллара до конца апреля 2023-го

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Курс доллара в Украине на текущей неделе с 24 по 30 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5-38,4 грн/долл.
Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, отметив, что проблем с поставкой купюр пока нет, однако резкий временный рост спроса, вполне вероятно, может повлечь за собой кратковременный дефицит наличных денег на рынке, передает 24 канал.
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По ее мнению, это может умерить положительный эффект от внедрения Нацбанком послаблений в конце прошлой недели. Одно из важнейших — увеличение лимита продаж наличной валюты банками.
«К радикальным изменениям данное послабление вряд ли приведет — наличный курс вряд ли сможет в краткосрочной перспективе сравняться с безналичным. Но движения в этом направлении можно ожидать уже на этой неделе», — считает эксперт.
Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны по отношению к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн.
По материалам:
УНІАН
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