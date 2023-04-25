Каким будет курс доллара до конца апреля 2023-го — Finance.ua

Каким будет курс доллара до конца апреля 2023-го Сегодня 19:00 — Валюта

Курс доллара в Украине на текущей неделе с 24 по 30 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5-38,4 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, отметив, что проблем с поставкой купюр пока нет, однако резкий временный рост спроса, вполне вероятно, может повлечь за собой кратковременный дефицит наличных денег на рынке, передает 24 канал

По ее мнению, это может умерить положительный эффект от внедрения Нацбанком послаблений в конце прошлой недели. Одно из важнейших — увеличение лимита продаж наличной валюты банками.

«К радикальным изменениям данное послабление вряд ли приведет — наличный курс вряд ли сможет в краткосрочной перспективе сравняться с безналичным. Но движения в этом направлении можно ожидать уже на этой неделе», — считает эксперт.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны по отношению к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн.

УНІАН По материалам:

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