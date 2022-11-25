Каким будет доллар в декабре 2022 года: эксперт спрогнозировал курс — Finance.ua
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Каким будет доллар в декабре 2022 года: эксперт спрогнозировал курс

Валюта
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Курс доллара в Украине в декабре вряд ли сильно изменится. В настоящее время резких изменений по американской валюте в следующем месяце не предвидится.
Как прогнозирует глава аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, доллар в декабре будет стоить примерно столько же, как и сейчас.
«Каких-то серьезных факторов, которые бы говорили об ослаблении гривны, пока нет. Поэтому, я думаю, что так и будет — до 40 гривен».
По мнению эксперта, ситуация будет во многом зависеть от событий на фронте и степени разрушения энергетической инфраструктуры.
В банковских обменниках Киева 24 ноября курс гривны по отношению к доллару остался на уровне предыдущего показателя — 40,50 грн/долл. По отношению к евро курс гривны ослаб на 17 копеек — до 41,20 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн/долл., евро — 40,40 грн/евро.
10 декабря 2022 года во второй раз состоится масштабная конференция об инвестициях для частного инвестора «Жить на проценты» .
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По материалам:
УНІАН
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