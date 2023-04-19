Каких монет и банкнот больше всего и меньше всего в обращении в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Каких монет и банкнот больше всего и меньше всего в обращении в Украине (инфографика)

Личные финансы
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Каких монет и банкнот больше всего и меньше всего в обращении в Украине (инфографика)
Каких монет и банкнот больше всего и меньше всего в обращении в Украине (инфографика)
По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине в обращении находится 676,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«На 1 апреля 2023 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 676,1 млрд грн. В частности: более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 670,2 млрд грн, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 млрд грн», — говорится в сообщении.
Это на 40 млрд грн или на 5,6% меньше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).

Почему уменьшилось количество наличных денег

Как объясняют в Нацбанке, традиционно первый квартал года характеризуется изъятием наличных из обращения.
«Вот и в этом году из обращения изымались наличные, выпущенные в прошлом году на волне ажиотажного спроса, спровоцированного войной и угрозой потенциальных блэкаутов из-за ракетных обстрелов рф», — говорят в НБУ.

Сколько наличных приходится на одного украинца

В апреле на одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 170 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 года — 71 и 169 шт. соответственно).

Каких банкнот в обращении больше всего и меньше всего

Больше всего в обращении — банкнот номиналом 500 гривен (27% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет — номиналом 10 копеек (28,4% от общего количества монет в обращении).
Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 10 гривен (3,7% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет — номиналом 10 гривен (около 1% от общего количества монет в обращении).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

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По материалам:
Finance.ua
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