Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам — Finance.ua

Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам Сегодня 10:31 — Личные финансы

Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам

Средняя зарплата учителей и директоров значительно отличается по регионам.

Министерство образования и науки, а также местные департаменты образования предоставили информацию о суммах по областям по запросу Новой украинской школы.

В МОН предоставили таблицу, в которой показан расчет средних зарплат директоров и учителей с разным стажем и категориями.

К примеру, директор должен получать около 16 тыс. грн, учителя — от 10,5 до 13,8 тыс. грн.

Департамент образования Запорожской ОГА сообщил, что зарплаты директора колеблются от 11,9 до 22,9 тыс. грн, а учителей — от 6,7 до 21 тыс. грн.

В Николаевской ОГА предоставили информацию о годовой заработной плате вместе с налогами. Так что директор в школе в Николаевской области получает около 22,3 тыс. грн в месяц, а учителя — от 6,2 тыс. грн до 19,8 тыс. грн.

В Одесской области похожая ситуация. Директора получают 22,3 тыс. грн., а заработная плата учителей обобщена до суммы 17 тыс. грн в месяц.

В Кировоградской, Киевской и Львовской областях директора школ получают около 13 тыс. грн, а учителя — от 7,6 тыс. до 13,8 тыс. грн.

Ситуация в Полтавской области близка к оплатам в Николаевской области — зарплаты составляют от 6,7 тыс. грн до 12,5 тыс. грн.

Руководители и преподаватели в Харькове имеют одни из самых высоких зарплат. Оплата составляет от 10,3 тыс. до 18,4 тыс. грн.

Скриншот с сайта

В Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях директора школ получают около 16 тыс. грн, а учителя — от 7,4 тыс. грн до 15 тыс. грн.

В Луганской области, по данным 2022 года, преподаватели школ получали от 10 тыс. грн до 15,5 тыс. грн, а руководители — свыше 16 тыс. грн.

В Черновицкой области руководители школ получают от 11,4 тыс. грн до 14,3 тыс. грн, а учителя — от 10,3 тыс. грн до 17 тыс. грн.

Департаменты образования и науки Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черниговской ОВ отметили, что не являются распорядителями запрашиваемой информации.

Запрос проигнорировали в департаментах образования и науки:

Винницкой;

Донецкой;

Закарпатской;

Сумской;

Тернопольская ОВА.

Напомним, что в 2023 году в госбюджете на образование было выделено на 20% средств меньше, чем в прошлом году. Сократили практически все программы развития, то есть ремонты, строительство и закупку оборудования.

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Українська правда По материалам:

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