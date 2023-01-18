Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам — Finance.ua
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Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам

Личные финансы
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Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам
Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам
Средняя зарплата учителей и директоров значительно отличается по регионам.
Министерство образования и науки, а также местные департаменты образования предоставили информацию о суммах по областям по запросу Новой украинской школы.
В МОН предоставили таблицу, в которой показан расчет средних зарплат директоров и учителей с разным стажем и категориями.
К примеру, директор должен получать около 16 тыс. грн, учителя — от 10,5 до 13,8 тыс. грн.
Департамент образования Запорожской ОГА сообщил, что зарплаты директора колеблются от 11,9 до 22,9 тыс. грн, а учителей — от 6,7 до 21 тыс. грн.
В Николаевской ОГА предоставили информацию о годовой заработной плате вместе с налогами. Так что директор в школе в Николаевской области получает около 22,3 тыс. грн в месяц, а учителя — от 6,2 тыс. грн до 19,8 тыс. грн.
В Одесской области похожая ситуация. Директора получают 22,3 тыс. грн., а заработная плата учителей обобщена до суммы 17 тыс. грн в месяц.
В Кировоградской, Киевской и Львовской областях директора школ получают около 13 тыс. грн, а учителя — от 7,6 тыс. до 13,8 тыс. грн.
Ситуация в Полтавской области близка к оплатам в Николаевской области — зарплаты составляют от 6,7 тыс. грн до 12,5 тыс. грн.
Руководители и преподаватели в Харькове имеют одни из самых высоких зарплат. Оплата составляет от 10,3 тыс. до 18,4 тыс. грн.
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Скриншот с сайта
В Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях директора школ получают около 16 тыс. грн, а учителя — от 7,4 тыс. грн до 15 тыс. грн.
В Луганской области, по данным 2022 года, преподаватели школ получали от 10 тыс. грн до 15,5 тыс. грн, а руководители — свыше 16 тыс. грн.
В Черновицкой области руководители школ получают от 11,4 тыс. грн до 14,3 тыс. грн, а учителя — от 10,3 тыс. грн до 17 тыс. грн.
Департаменты образования и науки Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черниговской ОВ отметили, что не являются распорядителями запрашиваемой информации.
Запрос проигнорировали в департаментах образования и науки:
  • Винницкой;
  • Донецкой;
  • Закарпатской;
  • Сумской;
  • Тернопольская ОВА.
Напомним, что в 2023 году в госбюджете на образование было выделено на 20% средств меньше, чем в прошлом году. Сократили практически все программы развития, то есть ремонты, строительство и закупку оборудования.
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По материалам:
Українська правда
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