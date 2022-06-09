Какие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях Украины — Finance.ua

Какие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях Украины

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Какие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях Украины

Команда рекрутингового агентства VP Team провела очередную аналитику по зарплатам Senior и C-level-специалистов в продуктовых компаниях Украины. Полный отчет можно найти по ссылке.

Об исследовании. Данные формируются на базе фактически закрытых оферов и ожиданий со стороны кандидатов, с которыми велись переговоры. Также на этот раз в репорте есть актуальная информация о том, какие изменения в процессах найма произошли после начала войны в Украине.

Данными поделились 266 Senior-специалистов, которых непосредственно нанимали или вели переговоры. Зарплата указана в долларах, в полном отчете также предоставляются максимальные и минимальные зарплаты.

Средние зарплаты Senior-инженеров

Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12 210;

C++: $7330;

Full-stack (Angular, .net): $6810;

Backend (Python): $5700;

Frontend: $5500$.

Средние зарплаты Senior non-tech-специалистов

Product designer: $6780;

Product manager: $5680;

Product analyst: $5330;

User Acquisition manager: $4480.

Средняя зарплата Lead non-tech-специалистов

Talent Acquisition manager: $4200;

Marketing manager: $3050.

VP Team в большинстве своем работает с Senior-позициями, но поскольку некоторые компании готовы сейчас рассматривать релевантных специалистов, предоставляем и такие данные также.

Средние зарплаты Middle-инженеров

Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ или Go): $3675.

Средняя зарплата Middle non-tech специалистов

Account manager: $2850

Топ среди наймов за последние 3 месяца:

Senior Product Designer (UI/UX): $8000;

Senior Ruby developer: $8000;

Senior Full-Stack (Angular, .net): $7000.

Основные инсайты о рекрутменте с начала войны:

война повлияла на сам процесс найма. Перед рассмотрением предложения кандидаты теперь проверяют связь потенциального работодателя со странами-агрессорами, заявление компании, помогает ли компания Украине;

некоторые компании из США и ЕС обратили внимание на Западную Европу, Латинскую Америку и Кавказ. Выбор определяется часовым поясом, уровнем профессиональных компетенций, а также зарплатными ожиданиями кандидатов;

многие украинские компании заморозили прием на работу: частично из-за неопределенности, частично из-за того, что их приоритет переместился на помощь своим сотрудникам и Украине;

они помогали сотрудникам переезжать в более безопасные места, выплачивали материальную помощь или отправляли работников в отпуск за свой счет;

некоторые компании из США и ЕС также временно приостановили прием на работу украинцев из-за высокого риска падения производительности;

они сосредоточились на помощи своим сотрудникам в Украине, но не каждая компания была готова рассматривать находящихся внутри страны кандидатов;

компании, нанимающие в Украине, ориентируются на кандидатов в относительно безопасной части страны;

кандидаты стали осторожно рассматривать новые предложения. Люди боятся менять работу из-за потенциального риска с новым работодателем: можно не пройти испытательный срок, заморозить проект, закрыть предприятие;

поэтому кандидаты с готовностью рассматривают предложения от стабильных компаний с известным HR-брендом.

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