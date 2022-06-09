Какие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях Украины

Сегодня 14:02Личные финансы
201
Какие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях УкраиныКакие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях Украины
Команда рекрутингового агентства VP Team провела очередную аналитику по зарплатам Senior и C-level-специалистов в продуктовых компаниях Украины. Полный отчет можно найти по ссылке.
Об исследовании. Данные формируются на базе фактически закрытых оферов и ожиданий со стороны кандидатов, с которыми велись переговоры. Также на этот раз в репорте есть актуальная информация о том, какие изменения в процессах найма произошли после начала войны в Украине.

В какой стране открыть IT компанию

Данными поделились 266 Senior-специалистов, которых непосредственно нанимали или вели переговоры. Зарплата указана в долларах, в полном отчете также предоставляются максимальные и минимальные зарплаты.

Средние зарплаты Senior-инженеров

  • Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12 210;
  • C++: $7330;
  • Full-stack (Angular, .net): $6810;
  • Backend (Python): $5700;
  • Frontend: $5500$.

Средние зарплаты Senior non-tech-специалистов

  • Product designer: $6780;
  • Product manager: $5680;
  • Product analyst: $5330;
  • User Acquisition manager: $4480.

Средняя зарплата Lead non-tech-специалистов

  • Talent Acquisition manager: $4200;
  • Marketing manager: $3050.
VP Team в большинстве своем работает с Senior-позициями, но поскольку некоторые компании готовы сейчас рассматривать релевантных специалистов, предоставляем и такие данные также.

Средние зарплаты Middle-инженеров

  • Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ или Go): $3675.

Средняя зарплата Middle non-tech специалистов

  • Account manager: $2850
Топ среди наймов за последние 3 месяца:
  • Senior Product Designer (UI/UX): $8000;
  • Senior Ruby developer: $8000;
  • Senior Full-Stack (Angular, .net): $7000.

Основные инсайты о рекрутменте с начала войны:

  • война повлияла на сам процесс найма. Перед рассмотрением предложения кандидаты теперь проверяют связь потенциального работодателя со странами-агрессорами, заявление компании, помогает ли компания Украине;
  • некоторые компании из США и ЕС обратили внимание на Западную Европу, Латинскую Америку и Кавказ. Выбор определяется часовым поясом, уровнем профессиональных компетенций, а также зарплатными ожиданиями кандидатов;
  • многие украинские компании заморозили прием на работу: частично из-за неопределенности, частично из-за того, что их приоритет переместился на помощь своим сотрудникам и Украине;
  • они помогали сотрудникам переезжать в более безопасные места, выплачивали материальную помощь или отправляли работников в отпуск за свой счет;
  • некоторые компании из США и ЕС также временно приостановили прием на работу украинцев из-за высокого риска падения производительности;
  • они сосредоточились на помощи своим сотрудникам в Украине, но не каждая компания была готова рассматривать находящихся внутри страны кандидатов;
  • компании, нанимающие в Украине, ориентируются на кандидатов в относительно безопасной части страны;
  • кандидаты стали осторожно рассматривать новые предложения. Люди боятся менять работу из-за потенциального риска с новым работодателем: можно не пройти испытательный срок, заморозить проект, закрыть предприятие;
  • поэтому кандидаты с готовностью рассматривают предложения от стабильных компаний с известным HR-брендом.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам: Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.