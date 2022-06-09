Какие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях Украины — Finance.ua

Какие зарплаты получают Senior и C-level-специалисты в продуктовых компаниях Украины
Команда рекрутингового агентства VP Team провела очередную аналитику по зарплатам Senior и C-level-специалистов в продуктовых компаниях Украины. Полный отчет можно найти по ссылке.
Об исследовании. Данные формируются на базе фактически закрытых оферов и ожиданий со стороны кандидатов, с которыми велись переговоры. Также на этот раз в репорте есть актуальная информация о том, какие изменения в процессах найма произошли после начала войны в Украине.
Данными поделились 266 Senior-специалистов, которых непосредственно нанимали или вели переговоры. Зарплата указана в долларах, в полном отчете также предоставляются максимальные и минимальные зарплаты.
Средние зарплаты Senior-инженеров
Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12 210;
C++: $7330;
Full-stack (Angular, .net): $6810;
Backend (Python): $5700;
Frontend: $5500$.
Средние зарплаты Senior non-tech-специалистов
Product designer: $6780;
Product manager: $5680;
Product analyst: $5330;
User Acquisition manager: $4480.
Средняя зарплата Lead non-tech-специалистов
Talent Acquisition manager: $4200;
Marketing manager: $3050.
VP Team в большинстве своем работает с Senior-позициями, но поскольку некоторые компании готовы сейчас рассматривать релевантных специалистов, предоставляем и такие данные также.
Средние зарплаты Middle-инженеров
Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ или Go): $3675.
Средняя зарплата Middle non-tech специалистов
Account manager: $2850
Топ среди наймов за последние 3 месяца:
Senior Product Designer (UI/UX): $8000;
Senior Ruby developer: $8000;
Senior Full-Stack (Angular, .net): $7000.
Основные инсайты о рекрутменте с начала войны:
война повлияла на сам процесс найма. Перед рассмотрением предложения кандидаты теперь проверяют связь потенциального работодателя со странами-агрессорами, заявление компании, помогает ли компания Украине;
некоторые компании из США и ЕС обратили внимание на Западную Европу, Латинскую Америку и Кавказ. Выбор определяется часовым поясом, уровнем профессиональных компетенций, а также зарплатными ожиданиями кандидатов;
многие украинские компании заморозили прием на работу: частично из-за неопределенности, частично из-за того, что их приоритет переместился на помощь своим сотрудникам и Украине;
они помогали сотрудникам переезжать в более безопасные места, выплачивали материальную помощь или отправляли работников в отпуск за свой счет;
некоторые компании из США и ЕС также временно приостановили прием на работу украинцев из-за высокого риска падения производительности;
они сосредоточились на помощи своим сотрудникам в Украине, но не каждая компания была готова рассматривать находящихся внутри страны кандидатов;
компании, нанимающие в Украине, ориентируются на кандидатов в относительно безопасной части страны;
кандидаты стали осторожно рассматривать новые предложения. Люди боятся менять работу из-за потенциального риска с новым работодателем: можно не пройти испытательный срок, заморозить проект, закрыть предприятие;
поэтому кандидаты с готовностью рассматривают предложения от стабильных компаний с известным HR-брендом.
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