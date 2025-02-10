Какие выплаты предусмотрены для военных и ветеранов — Finance.ua

Какие выплаты предусмотрены для военных и ветеранов Сегодня 16:35

Какие выплаты предусмотрены для военных и ветеранов

Академия Минфин в сотрудничестве с компанией Smart Family Office продолжает бесплатный образовательный проект « Финансовая грамотность для военных ». Второй выпуск раскрывает тему социальных гарантий для военнослужащих и ветеранов. Читайте, какие льготы и выплаты предлагает государство и как их получить.

Военные и ветераны часто сталкиваются с трудностями при оформлении и получении выплат. Все потому, что не всегда имеют достаточно информации о своих правах, доступных льготах и ​​процедурах оформления необходимых документов.

В этом выпуске Алина Шух вместе с приглашенным экспертом подробно рассматривают все ключевые аспекты этой темы.

👉 Просмотреть видео можно по ссылке

О спикере

Тему освещает Оксана Яворская — юрист ОО «Правозащитный центр для военнослужащих «Принцип».

Основные темы выпуска

Этот выпуск содержит практические советы и алгоритмы для военных и ветеранов по получению полагающихся им выплат. Вы узнаете, как правильно оформить выплаты, какие существуют подводные камни и типичные ошибки.

Также эксперт подробно рассматривает вопросы пенсий, страховых компенсаций и помощи в случае ранения или гибели военного.

Вы услышите ответы на следующие вопросы:

🔻 Какие выплаты предусмотрены для военных во время и после службы?

🔻 Как оформить выплаты за ранения и какие документы для этого нужны?

🔻 Что должны знать родственники о процедуре получения помощи в случае гибели военного?

🔻 Какие льготы предусмотрены для детей военных, в частности, в образовании и социальной поддержке?

🔻 Какие льготы доступны для военных, ветеранов и их семей в области медицины, образования и реабилитации?

🔻 Какой пакет документов требуется для оформления статуса участника боевых действий?

🔻 Можно ли подать заявление на выплаты онлайн? С помощью каких ресурсов это можно сделать?

Дополнительные материалы

После просмотра вы получите полезные материалы, которые упростят поиск информации и процесс оформления выплат:

чеклист с перечнем полезных ссылок, учреждений и необходимых документов для получения выплат;

шаблоны заявлений для подачи на разные виды выплат;

контакты для получения консультаций и помощи.

Напоминаем, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без ограничений во времени. Вы можете просматривать видеоматериалы в удобном для вас темпе и порядке. Приглашаем ознакомиться с первыми двумя выпусками

Организаторы и партнеры проекта

Организатором проекта является Академия Минфин — образовательный проект сайта «Минфин», который повышает финансовую грамотность и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам даже в условиях войны получить практические знания по сохранению и приумножению своих средств.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

femida. us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.

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