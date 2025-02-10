Какие выплаты предусмотрены для военных и ветеранов — Finance.ua

Какие выплаты предусмотрены для военных и ветеранов
Академия Минфин в сотрудничестве с компанией Smart Family Office продолжает бесплатный образовательный проект «Финансовая грамотность для военных». Второй выпуск раскрывает тему социальных гарантий для военнослужащих и ветеранов. Читайте, какие льготы и выплаты предлагает государство и как их получить.
Военные и ветераны часто сталкиваются с трудностями при оформлении и получении выплат. Все потому, что не всегда имеют достаточно информации о своих правах, доступных льготах и процедурах оформления необходимых документов.
В этом выпуске Алина Шух вместе с приглашенным экспертом подробно рассматривают все ключевые аспекты этой темы.
👉 Просмотреть видео можно по ссылке.
О спикере
Тему освещает Оксана Яворская — юрист ОО «Правозащитный центр для военнослужащих «Принцип».
Основные темы выпуска
Этот выпуск содержит практические советы и алгоритмы для военных и ветеранов по получению полагающихся им выплат. Вы узнаете, как правильно оформить выплаты, какие существуют подводные камни и типичные ошибки.
Также эксперт подробно рассматривает вопросы пенсий, страховых компенсаций и помощи в случае ранения или гибели военного.
Вы услышите ответы на следующие вопросы:
🔻 Какие выплаты предусмотрены для военных во время и после службы?
🔻 Как оформить выплаты за ранения и какие документы для этого нужны?
🔻 Что должны знать родственники о процедуре получения помощи в случае гибели военного?
🔻 Какие льготы предусмотрены для детей военных, в частности, в образовании и социальной поддержке?
🔻 Какие льготы доступны для военных, ветеранов и их семей в области медицины, образования и реабилитации?
🔻 Какой пакет документов требуется для оформления статуса участника боевых действий?
🔻 Можно ли подать заявление на выплаты онлайн? С помощью каких ресурсов это можно сделать?
Дополнительные материалы
После просмотра вы получите полезные материалы, которые упростят поиск информации и процесс оформления выплат:
- чеклист с перечнем полезных ссылок, учреждений и необходимых документов для получения выплат;
- шаблоны заявлений для подачи на разные виды выплат;
- контакты для получения консультаций и помощи.
Напоминаем, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без ограничений во времени. Вы можете просматривать видеоматериалы в удобном для вас темпе и порядке. Приглашаем ознакомиться с первыми двумя выпусками.
Организаторы и партнеры проекта
Организатором проекта является Академия Минфин — образовательный проект сайта «Минфин», который повышает финансовую грамотность и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам даже в условиях войны получить практические знания по сохранению и приумножению своих средств.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
- Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
- femida. us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.
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