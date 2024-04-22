Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи — Finance.ua

Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи Сегодня 13:32 — Личные финансы

Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи

Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали , какие показатели не учитываются при решении вопроса о назначении социальных пособий, в частности, помощи на проживание ВПЛ.

Какие соцвыплаты не учитывают

В соответствии с пп. 5−8 Порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи … (далее — Порядок) в среднемесячный совокупный доход не засчитываются следующие доходы:

Социальные выплаты:

часть пособия при рождении ребенка, выплата которого производится единовременно (т.е. 10 320 грн);

часть пособия при усыновлении ребенка, выплата которого производится единовременно (т.е. 10 320 грн);

единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня» (30 280 грн — в 2024 г.);



государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях;



помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;



временная помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, «Ребенок не один»;



компенсация затрат на временное размещение ВПЛ, переместившихся в период действия военного положения;



компенсация услуги «муниципальная няня»;



государственная социальная помощь, которая выплачивается с надбавкой по уходу: за ребенком с инвалидностью подгруппы, А и за лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А;



помощь на проживание ВПЛ.



С помощью на проживание внутренним переселенцам существует исключение: она учитывается при назначении помощи малообеспеченным семьям в случае:

если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, которое является лицом из числа ВПЛ и не работает или не уплатило/за него не уплачено ЕСВ в течение периода, за который учитываются доходы;

если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, вернувшееся после миграции/длительного пребывания (не менее 90 календарных дней) за границей, не состоит на учете как ВПЛ и не работает или не уплатило/за него не уплачено ЕСВ и обращается за назначением государственной социальной помощи не ранее, чем через 15 рабочих дней после такого возвращения.



Другие показатели, которые не учитываются

Государственная социальная помощь, для назначения которой рассчитывается совокупный доход (например, помощь одиноким родителям, малоимущим семьям и т. п. )

) Жилищная субсидия.



Суммы уплаченных лицом алиментов (при условии документального подтверждения фактической уплаты).



Суммы полученных алиментов.



Специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, родившегося в хозяйствах физических лиц.



Оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в этих комиссиях.



Помощь общественных и благотворительных организаций.



Помощь на погребение.



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Материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство, выплачиваемая за счет средств местных бюджетов.

Помощь, компенсация, выделяемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, одноразовая и полученная в течение одного календарного года (например, материальная помощь работнику с места работы).



Стоимость бесплатно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации, стоимость полученных детских новогодних подарков.



Суммы, выплачиваемые в порядке возмещения ущерба, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей.

Одноразовая натуральная помощь «пакет малыша».

Помощь, полученная в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин Донецкой и Луганской областей.



Доходы от размещения депозитов.



Суммы, выплачиваемые из государственного или местного бюджета на приобретение жилья.



Денежные средства, полученные от продажи жилья, являвшегося единственным жилым помещением в собственности лица, в случае покупки другого жилья в течение 6 месяцев после осуществления такой продажи.



Помощь на обретение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.



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