Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи — Finance.ua

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Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи

Личные финансы
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Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи
Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи
Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали, какие показатели не учитываются при решении вопроса о назначении социальных пособий, в частности, помощи на проживание ВПЛ.

Какие соцвыплаты не учитывают

В соответствии с пп. 5−8 Порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи … (далее — Порядок) в среднемесячный совокупный доход не засчитываются следующие доходы:
Социальные выплаты:
  • часть пособия при рождении ребенка, выплата которого производится единовременно (т.е. 10 320 грн);
  • часть пособия при усыновлении ребенка, выплата которого производится единовременно (т.е. 10 320 грн);
  • единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня» (30 280 грн — в 2024 г.);
  • государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;
  • временная помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, «Ребенок не один»;
  • компенсация затрат на временное размещение ВПЛ, переместившихся в период действия военного положения;
  • компенсация услуги «муниципальная няня»;
  • государственная социальная помощь, которая выплачивается с надбавкой по уходу: за ребенком с инвалидностью подгруппы, А и за лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А;
  • помощь на проживание ВПЛ.
С помощью на проживание внутренним переселенцам существует исключение: она учитывается при назначении помощи малообеспеченным семьям в случае:
  • если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, которое является лицом из числа ВПЛ и не работает или не уплатило/за него не уплачено ЕСВ в течение периода, за который учитываются доходы;
  • если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, вернувшееся после миграции/длительного пребывания (не менее 90 календарных дней) за границей, не состоит на учете как ВПЛ и не работает или не уплатило/за него не уплачено ЕСВ и обращается за назначением государственной социальной помощи не ранее, чем через 15 рабочих дней после такого возвращения.

Другие показатели, которые не учитываются

  • Государственная социальная помощь, для назначения которой рассчитывается совокупный доход (например, помощь одиноким родителям, малоимущим семьям и т. п.)
  • Жилищная субсидия.
  • Суммы уплаченных лицом алиментов (при условии документального подтверждения фактической уплаты).
  • Суммы полученных алиментов.
  • Специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, родившегося в хозяйствах физических лиц.
  • Оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в этих комиссиях.
  • Помощь общественных и благотворительных организаций.
  • Помощь на погребение.
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  • Материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство, выплачиваемая за счет средств местных бюджетов.
  • Помощь, компенсация, выделяемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, одноразовая и полученная в течение одного календарного года (например, материальная помощь работнику с места работы).
  • Стоимость бесплатно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации, стоимость полученных детских новогодних подарков.
  • Суммы, выплачиваемые в порядке возмещения ущерба, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей.

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  • Одноразовая натуральная помощь «пакет малыша».
  • Помощь, полученная в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин Донецкой и Луганской областей.
  • Доходы от размещения депозитов.
  • Суммы, выплачиваемые из государственного или местного бюджета на приобретение жилья.
  • Денежные средства, полученные от продажи жилья, являвшегося единственным жилым помещением в собственности лица, в случае покупки другого жилья в течение 6 месяцев после осуществления такой продажи.
  • Помощь на обретение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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