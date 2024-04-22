Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи — Finance.ua

Какие выплаты не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи
Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали, какие показатели не учитываются при решении вопроса о назначении социальных пособий, в частности, помощи на проживание ВПЛ.
Какие соцвыплаты не учитывают
В соответствии с пп. 5−8 Порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи … (далее — Порядок) в среднемесячный совокупный доход не засчитываются следующие доходы:
Социальные выплаты:
- часть пособия при рождении ребенка, выплата которого производится единовременно (т.е. 10 320 грн);
- часть пособия при усыновлении ребенка, выплата которого производится единовременно (т.е. 10 320 грн);
- единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня» (30 280 грн — в 2024 г.);
- государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- временная помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, «Ребенок не один»;
- компенсация затрат на временное размещение ВПЛ, переместившихся в период действия военного положения;
- компенсация услуги «муниципальная няня»;
- государственная социальная помощь, которая выплачивается с надбавкой по уходу: за ребенком с инвалидностью подгруппы, А и за лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А;
- помощь на проживание ВПЛ.
С помощью на проживание внутренним переселенцам существует исключение: она учитывается при назначении помощи малообеспеченным семьям в случае:
- если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, которое является лицом из числа ВПЛ и не работает или не уплатило/за него не уплачено ЕСВ в течение периода, за который учитываются доходы;
- если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, вернувшееся после миграции/длительного пребывания (не менее 90 календарных дней) за границей, не состоит на учете как ВПЛ и не работает или не уплатило/за него не уплачено ЕСВ и обращается за назначением государственной социальной помощи не ранее, чем через 15 рабочих дней после такого возвращения.
Другие показатели, которые не учитываются
- Государственная социальная помощь, для назначения которой рассчитывается совокупный доход (например, помощь одиноким родителям, малоимущим семьям
и т. п.)
- Жилищная субсидия.
- Суммы уплаченных лицом алиментов (при условии документального подтверждения фактической уплаты).
- Суммы полученных алиментов.
- Специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, родившегося в хозяйствах физических лиц.
- Оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в этих комиссиях.
- Помощь общественных и благотворительных организаций.
- Помощь на погребение.
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- Материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство, выплачиваемая за счет средств местных бюджетов.
- Помощь, компенсация, выделяемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, одноразовая и полученная в течение одного календарного года (например, материальная помощь работнику с места работы).
- Стоимость бесплатно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации, стоимость полученных детских новогодних подарков.
- Суммы, выплачиваемые в порядке возмещения ущерба, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей.
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- Одноразовая натуральная помощь «пакет малыша».
- Помощь, полученная в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин Донецкой и Луганской областей.
- Доходы от размещения депозитов.
- Суммы, выплачиваемые из государственного или местного бюджета на приобретение жилья.
- Денежные средства, полученные от продажи жилья, являвшегося единственным жилым помещением в собственности лица, в случае покупки другого жилья в течение 6 месяцев после осуществления такой продажи.
- Помощь на обретение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.
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