Какие виды пенсий получают украинцы — Finance.ua

Какие виды пенсий получают украинцы Сегодня 09:25 — Казна и Политика

Украинцы могут получать пенсию после окончания карьеры, как помощь для жизнеобеспечения и ввиду ухудшения состояния здоровья. В ПФУ уточняют, что человек может рассчитывать только на один вид выплат, они не суммируются и не предоставляются параллельно.

В Украине существует 4 основных вида пенсионных выплат:

По выслуге лет

Такая выплата предоставляется лицам, занимающимся опасной для здоровья деятельностью. Список этих специальностей определен законодательством. Если ваша профессия значится в списке работ, которые ведут к значительному ухудшению здоровья и потере трудоспособности, вы можете выйти на пенсию раньше.

По возрасту

Эта пенсия назначается после того, как человек приобрел нужное количество стажа. Обычно граждане Украины начинают идти на заслуженный отдых с 60 лет.

Размер пенсий по возрасту в Украине сейчас:

0,6% человек получают 1227,80 гривен;

29,5% - от 2001 до 3000 гривен;

21,3% - от 3001 до 4000 гривен;

15% - от 4001 до 5000 гривен;

23,2% - от 5001 до 10 000 гривен;

10,4% - более 10 000 гривен.

На сумму выплат напрямую влияет размер зарплаты, которую вы официально получали.

По инвалидности

Такого рода выплата предоставляется, если органы медико-социальной экспертизы констатировали у лица инвалидность. На размер этой пенсии влияют группа, возраст пострадавшего, стаж и количество лет до 60 лет.

Обратите внимание! В некоторых случаях комиссия назначает повторный осмотр лица через некоторое время. Если гражданин не появляется на экспертизу, ему автоматически отменяют выплаты.

Размер выплат составляет:

100% от пенсии по возрасту получают граждане, которым назначена I группа;

90% - ІІ группа;

50% - ІІІ группа.

Пенсия по возрасту рассчитывается на момент получения человеком инвалидности.

По потере кормильца

Эта выплата предоставляется нетрудоспособным членам семьи, состоящим на содержании умершего. Детям такая пенсия начисляется автоматически, лица пожилого возраста должны доказать свою неспособность к самообеспечению.

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Телеканал 24 По материалам:

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