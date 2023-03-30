Какие виды мяса подорожают перед Пасхой — Finance.ua

Какие виды мяса подорожают перед Пасхой Сегодня 04:56 — Личные финансы

Традиционно перед Пасхой украинские потребители наблюдают повышение цен на ряд продуктов, в частности на мясо.

Свинина

Традиционное сезонное повышение цен на мясо уже началось. Так, свинина, которая является самым популярным мясом среди украинцев, стала расти в цене. А повышение цен на свиней в живом весе началось с середины марта, говорит аналитик УКАБ Максим Гопка.

«Поставщики живца фиксируют высокую активность заготовителей, которые заранее хотят гарантировать достаточные объемы закупки. Всегда до полномасштабной войны перед Пасхой рос импорт свинины, однако эти объемы намного меньше. Несмотря на сокращение поголовья и сложную ситуацию в области свиноводства, импортная свинина сейчас дороже для переработчиков, поэтому и активность на внутреннем рынке началась еще раньше», — говорит Гопка.

По данным Минфина, средние цены на свинину в супермаркетах составляют:

Свиной ошеек — 200,18 грн/кг (за март подорожал на 4%).

Свиная лопатка — 175 грн/кг (за март цена выросла на 14%).

Свиная грудинка — 170 грн/кг (цена варьировалась 169-172 грн/кг).

Цены на свинину к середине апреля под давлением сезонного характера могут вырасти до 10%, но после праздника цены должны снизиться.

Эксперт Киевской школы экономики (KSE) Павел Мартышев также рассказал, что перед Пасхой свинина поднимется в цене. В зависимости от ее стоимости люди потенциально могут рассмотреть ее замену на говядину из-за небольшой разницы в цене.

«Сейчас свинина дешевле говядины, но она очень растет в цене с начала полномасштабного вторжения. Это связано с сокращением рентабельности выращивания животных, в том числе, за счет низкого спроса и подорожания зерна в гривне. Цены в гривне на кормовой ячмень и кукурузу выросли из-за девальвации, а это снизило маржинальность от кормления свиней», — комментирует Мартышев.

Учитывая практическое отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции, основным источником пополнения сырьевых запасов отечественных мясоперерабатывающих предприятий является внутреннее предложение свинины, говорят в Ассоциации «Свиноводы Украины». Ограниченность последней и приближение традиционного периода восстановления потребления свинины создает предпосылки для положительной ценовой динамики в преддверии Пасхи.

Діло По материалам:

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