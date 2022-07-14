Какие варианты жилья для переселенцев рассматривает государство — Finance.ua

Какие варианты жилья для переселенцев рассматривает государство Сегодня 19:02 — Недвижимость

Какие варианты жилья для переселенцев рассматривает государство

Из-за войны разбомблено, сожжено или повреждено жилье примерно 800 тыс. украинцев. Чтобы построить новое — нужны сумасшедшие деньги. Однако уже сегодня государство рассматривает несколько вариантов обеспечения переселенцев жильем — это завершение строительства недостроев, выкуп готовой, но не проданной недвижимости и ипотека на льготных условиях.

Об этом рассказывает координатор национальной программы Большая стройка Юрий Голик, пишут « Факты ».

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы жилья для переселенцев, и они могут и должны реализовываться параллельно. Один из них — это модульные городки. Это возможно, считает Юрий Голык.

Вариант первый. Недострои или готовая недвижимость

Отмечается, что государство мониторит рынок и видит все недострои, которые можно достроить и заселить людей. Однако при этом надо понимать, что жилье для переселенцев должно иметь минимальный ремонт, чтобы в таких домах люди захотели жить.

Соответственно все недостроенные жилищные комплексы, если государство принимает решение выкупать их, должны быть доведены до такого уровня. Также государство должно понять, по какой цене готово эти квартиры выкупать.

По словам Голыка, количество таких квартир — условно, десятки тысяч. Но здесь нужно понимать, что есть цена, по которой государство должно хотеть эти квартиры выкупить, а есть цена, по которой застройщик хочет продать эти метры. И должна быть золотая середина между двумя цифрами.

Вопрос, какой может быть «средняя цена» — непростой.

«Где-то эта цифра была бы ниже за счет того, что там дешевая рабочая сила, где-то была бы выше за счет того, что более дорогая земля и т.д. Ходила цифра в СМИ, что было бы правильно, чтобы государство ориентировалось на цену в $800 за квадратный метр жилья „под ключ“, включая готовый жилой комплекс, полностью обустроенные территории, укрытия — это важно — парковочные площадки, 100% доступность», — перечислил эксперт.

Голык замечает: надо понимать, что эти расчеты производились еще тогда, когда курс доллара был 30. Но теперь изменилась логистика, многие предприятия не работают, и точной стоимости сейчас не скажет никто.

Вариант второй. Государство будет строить «с нуля»

Отмечается, что государство может выступить заказчиком строительства такого жилья и строить жилые комплексы, например по 100 тыс. кв. м в 16-17 областях, как было ранее анонсировано.

Это области, где активные боевые действия не ведутся, где есть рабочие места.

"Если государство выступает застройщиком, логика, которая закладывается логика: в это жилье заселяются переселенцы. Затем, когда война заканчивается, разбомбленные города отстраиваются и люди возвращаются в свои родные города, эти квартиры освобождаются, остаются на балансе государства.

И потом государство их выдает стоящим на очереди. Потому что у нас более 500 тысяч человек в стране стоят в очереди на жилье: военные, полицейские, учителя, врачи, многодетные семьи. И эту проблему государство когда-нибудь должно решать. В этом случае, строя один раз жилье, государство решает две проблемы", — объясняет Голык.

Вариант третий. Сертификаты на жилье

«Есть вариант запуска рынка строительства путем компенсации за разрушенное жилье выдачей целевых средств или каких-то жилищных сертификатов, которые могут быть обменены только на квадратные метры. Что это дает? Это дает возможность запуска жилищного рынка, который сейчас на нулевой отметке, потому что фактически ничего не строится. Люди, которые получат такие сертификаты на руки, начнут обменивать их на квадратные метры, застройщики начнут эти сертификаты обменивать на деньги у государства», — прогнозирует эксперт.

Вариант четвёртый. Ипотека

«Запуск ипотеки или лизинга под минимальный процент — 1, 2 или 0, если государство возьмет на себя полную компенсацию, если это незащищенные слои населения (многодетные семьи или семьи, оставшиеся без отца или матери). Деньги, которые государство таким образом вливает в строительный рынок, тоже запускают рынок, создают рабочие места», — убежден Голык.

По мнению координатора Большой стройки, государство должно двигаться параллельно по всем возможным путям, так как количество людей, ежедневно теряющих жилье, увеличивается, активность боевых действий не снижается. Но любой вариант стоит денег.

"Бюджет — не резиновый. У государства нет какой-то бесконечной цифры, которую оно может повсюду тратить. И в приоритете у государства, по понятным причинам, сейчас одна главная цель — это победа в войне с россией. Мы должны сделать это как можно скорее, чтобы как можно меньше убытков наше государство понесло. Соответственно, все средства государство тратит на армию. Армия — это снаряды, это вооружение, это выплата зарплат и премий военным.

Таким образом, как только у государства появятся средства финансировать различные программы восстановления жилья для переселенцев, оно должно этим заняться. И здесь государство справедливо рассчитывает на помощь иностранных доноров", — передают на портале.

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