Какие услуги по перепланировке можно оформить в «Дія»
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) неоднократно отмечала: любое вмешательство в опорные конструкции или инженерные системы многоквартирных домов требует проекта и согласования.
В отдельных случаях может потребоваться уведомление о начале строительных работ или получении разрешения.
Об этом говорится в нашей статье Перепланировка квартиры: за что могут оштрафовать.
На официальном сайте ГИАИ размещены подробные разъяснения о том, какие перепланировки можно производить без согласования, а какие требуют разрешительных документов.
Если изменения не затрагивают опорные элементы и не предполагают вмешательства в общее имущество дома, их достаточно задокументировать в техпаспорте во время технической инвентаризации.
Что можно оформить в «Дія»
Кроме того, с 2024 года ряд услуг, связанных с перепланировкой, можно оформить через приложение и портал «Дія».
Там доступні:
- подача уведомлений о начале строительных работ для категорий СС1 (небольшие объекты),
- получение разрешительных документов,
- а также проверка статуса поданных заявлений.
Это значительно упрощает процесс и уменьшает потребность в личных визитах в госучреждения.
ГИАИ также обращает внимание, что незаконные работы могут быть выявлены в ходе плановых или внеплановых проверок. Если изменения повлияли на безопасность, инспекция может инициировать судебное разбирательство и потребовать приведения помещения в прежнее состояние.
