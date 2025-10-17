Какие услуги по перепланировке можно оформить в «Дія» Сегодня 17:23 — Недвижимость

Какие услуги по перепланировке можно оформить в «Дія»

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) неоднократно отмечала: любое вмешательство в опорные конструкции или инженерные системы многоквартирных домов требует проекта и согласования.

В отдельных случаях может потребоваться уведомление о начале строительных работ или получении разрешения.

На официальном сайте ГИАИ размещены подробные разъяснения о том, какие перепланировки можно производить без согласования, а какие требуют разрешительных документов.

Если изменения не затрагивают опорные элементы и не предполагают вмешательства в общее имущество дома, их достаточно задокументировать в техпаспорте во время технической инвентаризации.

Что можно оформить в «Дія»

Кроме того, с 2024 года ряд услуг , связанных с перепланировкой, можно оформить через приложение и портал «Дія».

Там доступні:

подача уведомлений о начале строительных работ для категорий СС1 (небольшие объекты),

получение разрешительных документов,

а также проверка статуса поданных заявлений.

Это значительно упрощает процесс и уменьшает потребность в личных визитах в госучреждения.

ГИАИ также обращает внимание, что незаконные работы могут быть выявлены в ходе плановых или внеплановых проверок. Если изменения повлияли на безопасность, инспекция может инициировать судебное разбирательство и потребовать приведения помещения в прежнее состояние.

