Какие транспортные услуги искали и предлагали украинцы в конце 2022 года — Finance.ua
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Какие транспортные услуги искали и предлагали украинцы в конце 2022 года

Технологии&Авто
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В последний квартал 2022 г. наблюдался высокий спрос на транспортные услуги. Пользователи платформы OLX более 224 тысяч раз откликались на услуги грузовой перевозки и более 88 тысяч раз искали аренду авто. Больше о том, отвечает ли спрос предложению.
Об этом говорится в аналитике OLX Услуги.
На платформе OLX в категории Перевозки/транспортные услуги в последний квартал 2022 года пользователи больше всего интересовались грузовыми перевозками — более 224 тысяч.
  • арендой авто — 85,5 тысячи,
  • арендой спецтехники — более 53 тысяч,
  • пассажирскими перевозками — почти 40 тысяч пользователей.
  • В целом же за этот период более 538 тысяч украинцев откликнулись на объявления в этой категории.
Если говорить о предложении, то оно частично совпадало со спросом. Так, в период октябрь-декабрь 2022 года в этой категории пользователи больше всего предлагали услуги грузоперевозки и аренды спецтехники. А вот в заголовках своих объявлений чаще всего указывали именно «грузовые перевозки», «пассажирские перевозки», «грузовое такси» и «аренда авто».
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Если говорить о поисковых запросах, то за последний квартал 2022 года в целом пользователи более 340 тысяч раз искали услуги в категории перевозки/транспортные услуги. В частности, чаще всего искали услуги по аренде авто — 88,6 тысячи раз, и грузовые перевозки — 85 тысяч раз. Также интересовались пассажирскими перевозками как внутри страны, так и за границу.
По материалам:
Finance.ua
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