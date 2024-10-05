Какие транспортные лицензии в Украине выдаются чаще всего — исследование — Finance.ua
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Какие транспортные лицензии в Украине выдаются чаще всего — исследование

Технологии&Авто
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Какие транспортные лицензии в Украине выдаются чаще всего — исследование
Какие транспортные лицензии в Украине выдаются чаще всего — исследование, Фото: freepik
За неполный 2024 год в Украине уже выдано 4,8 тысяч транспортных лицензий, что вдвое превышает показатель за весь 2021 год. При этом почти каждая четвертая транспортная лицензия в реестре недействительна.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Отмечается, что за все время существования реестра больше всего лицензий было выдано в 2022 году.
«72,8% или 57 тыс. транспортных лицензий действительны из общего количества зарегистрированных разрешений. Еще 27.2% являются недействительными или аннулированными. За все время работы реестра была возобновлена ​​только одна лицензия», — говорится в исследовании.
Какие транспортные лицензии в Украине выдаются чаще всего — исследование

Каких транспортных лицензий больше всего в Украине

Больше лицензий зарегистрировано в категории «Международные перевозки грузов грузовыми автомобилями» — 32 тыс. или 42.8%.
Еще 16.9% лицензий выдано на «внутренние перевозки пассажиров автобусами» — это 12 тыс.
Тройку замыкают такси — 9 тыс. или 12,9%.
Какие транспортные лицензии в Украине выдаются чаще всего — исследование
«Стоит отметить, что у одной лицензии может быть несколько категорий, кроме того, у некоторых разрешений в реестре категории не указаны», — отметили в Опендатабот.
В общей сложности, по данным Укртрансбезопасности, 78 391 тыс. транспортных лицензий выдано в Украине.
Напомним, на Едином государственном портале открытых данных data.gov.ua теперь доступны данные лицензионного реестра перевозчиков.

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По материалам:
Finance.ua
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