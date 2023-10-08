Какие товары украинцы берут в кредит чаще всего во время войны — Finance.ua

Какие товары украинцы берут в кредит чаще всего во время войны Сегодня 14:38 — Кредит&Депозит

Какие товары украинцы берут в кредит чаще всего во время войны

Во время войны украинцы менее склонны покупать дорогостоящие товары долгосрочного пользования.

Об этом рассказал заместитель директора департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубыхвист во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Стало меньше кредитов на товары долгосрочного потребления — холодильники, телевизоры. Сейчас основной товар, на который берутся кредиты, — это мобильные телефоны, — сказал Александр Дубыхвист. — Средний чек (кредита. — Ред.) по рынку — где-то 15 тыс. грн».

Наиболее популярные — продукты с минимальной переплатой.

«Пользуется спросом „Оплата частями“, по которой отсутствуют проценты банка, поскольку банк получает компенсацию от торговых сетей. А для людей это беспроцентная рассрочка. Потому этот продукт пользуется спросом. На этом рынке доминируют крупные игроки — ПриватБанк , MonoBank, А-Банк. Со стороны наших клиентов мы видим спрос на этот продукт. Люди не готовы брать дорогие кредиты, но оплату частями — готовы, и пользоваться картами тоже готовы», — отметил Александр Дубыхвист.

Поэтому банки работают над улучшением своих кредитных предложений.

«Мы производим кредитование по сокращенной процедуре, когда человек может получить кредит в течение нескольких минут. Этот продукт пользовался спросом до войны, и мы сейчас его восстанавливаем», — заявила член правления Сэнс Банка Инна Тютюн.

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Фінансовий клуб По материалам:

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