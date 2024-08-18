Какие страны являются крупнейшими плательщиками взносов в ЕС — Finance.ua

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Какие страны являются крупнейшими плательщиками взносов в ЕС

Мир
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Какие страны являются крупнейшими плательщиками взносов в ЕС
Какие страны являются крупнейшими плательщиками взносов в ЕС
Германия остается крупнейшим нетто-плательщиком взносов в Европейский союз по отношению к валовому национальному доходу.
Об этом говорится в анализе Кельнского Института немецкой экономики (IW) за 2023 год.
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В прошлом году Берлин перечислил в бюджет Евросоюза на 17,4 млрд евро, что ниже, чем за год до того, когда взнос достигал 19,7 млрд. На столько страна внесла больше в общий бюджет, чем получила от Брюсселя.
На втором месте Франция, которая в прошлом году внесла почти на 9 миллиардов евро больше, на третьем — Италия с чистым взносом в 4,5 млрд евро.
При этом в расчете на душу населения крупнейшим плательщиком является Ирландия — 236 евро на душу населения, тогда как в Германии показатель составляет 206 евро на душу населения.
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Крупнейшим чистым реципиентом остается Польша, получившая в 2023 году 8,2 млрд евро (в 2022 году это составило 11,9 млрд евро). За ней следуют Румыния и Венгрия с 6,0 и 4,6 млрд евро соответственно.

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По материалам:
Укрінформ
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