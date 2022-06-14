Какие страны предоставляют дополнительные 90 дней к безвизу — Finance.ua

Какие страны предоставляют дополнительные 90 дней к безвизу

Сегодня 20:02 — Личные финансы

Четыре страны ЕС дают возможность поездок для украинцев вне условий шенгена.

Если вы путешествуете в страны Европейского Союза и не планируете оформлять статус временной защиты, к вам применяется правило «классического» безвиза — 90 дней пребывания в ЕС в течение 180 дней.

Однако есть страны, которые предоставляют дополнительные дни пребывания в дополнение к европейскому безвизу. Таким образом, посетив страны, не входящие в шенгенскую зону, можно провести лето на Адриатике или побывать в других, не менее интересных локациях.

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Какие государства предоставляют возможность украинцам пребывания в Европе дополнительно к 90 дням безвиза:

Хорватия. Какие условия пребывания в стране

Если вы находитесь сейчас в одной из стран Европейского Союза и не планируете оформлять там статус временной защиты, можно воспользоваться следующей возможностью.

Украинцы могут находиться в Хорватии по биометрическому паспорту — до 90 дней в течение 180 дней. Эти дни добавляются к 90 дней пребывания в странах Шенгена, поскольку Хорватия пока не входит в Шенгенскую зону.

Следовательно, вы имеете право находиться в стране 90 дней с туристической целью — это считается отдельно от других стран ЕС, подписавших шенгенское соглашение.

То есть если вы жили, скажем, три месяца в Чехии, и пока не хотите возвращаться в Украину, можно поехать еще на 90 дней в Хорватию.

Если вы планируете воспользоваться такой возможностью, рекомендуем побывать в самых красивых локациях этой страны.

К слову, с 1 мая 2022 Хорватия отменила все коронавирусные ограничения. Теперь для посещения страны не нужен ни отрицательный ПЦР-тест, ни даже сертификат вакцинации.

Какие еще страны предоставляют дополнительные к безвизу 90 дней

Кроме Хорватии есть еще три страны ЕС, которые предоставляют возможность поездок для украинцев с биометрическими паспортами:

Кипр;

Болгария;

Румыния.

Эти страны тоже не входят в Шенгенскую зону. Это означает, что срок пребывания украинцев в этих государствах не будет учтен при подсчете периода 90 дней, а правило 90/180 дней работает для каждого государства отдельно.

Например, можно находиться сперва 90 дней в Хорватии, затем три месяца в Румынии, а оттуда поехать на 90 дней в Италию. И это не будет нарушением сроков нахождения за границей с биометрическим паспортом, поскольку по этому принципу учитываются только «шенгенские» поездки.

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