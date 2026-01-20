Какие страны предоставили энергетическую помощь Украине: более 15 стран Сегодня 12:23

Страны, предоставившие энергетическую помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что правительство продолжает привлекать энергетическую помощь для украинцев на фоне российского зимнего террора.

Об этом он рассказал о результатах по состоянию на понедельник, 19 января.

Он отметил, что предоставил информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому о конкретных результатах дипломатической системы.

Италия

Страна в текущем месяце начала передачу Украине промышленных бойлеров для систем теплоснабжения.

В рамках первой фазы помощи Италия предоставит около 80 бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт для общин, где повреждены или разрушены централизованные системы отопления.

Бельгия

Федеральное агентство развития Enabel передало 22 мобильные котельные и три генератора мощностью 200 и 40 кВт для Киева, Одессы и Фастова.

Чехия

Организация Post Bellum в рамках проекта «Тепло и свет для Украины» закупила и передала 36 генераторов Львов, Тернополь, Киев, Днепр, Николаев и Херсон.

Кроме этого, организация «Človek v tisni» совместно с SOS Ukraine заключила соглашение о гранте на 850 тысяч евро для закупки энергетического оборудования.

Румыния

Энергетическая компания Expert Petroleum предоставила Сумской области гуманитарный груз стоимостью около 20 тысяч евро — 15 аккумуляторных станций EcoFlow и дизельный генератор.

Болгария

Посольство этой страны в Украине передало 17 генераторов разной мощности.

Дания

Компания Bevar Ukraine передала две промышленные станции бесперебойного питания мощностью 100 и 80 кВт и генератор на 22 кВт для одной из больниц Киева.

Хорватия

Страна передала для Сумской ОВА два мощных генератора, а также планируется отправка двух для Киевской и Сумской областей.

Европейский союз

В текущем месяце ЕС принял решение о передаче Украине 445 генераторов из резервов rescEU.

Швейцария

От кантона Тургау готовятся поставки четырех аварийных электрогенераторов средней мощности.

Молдова

Соседняя страна 16 января передала 14 генераторов для нужд Сумской области.

Норвегия, Германия, Австрия и Великобритания

Эти страны решили оказать финансовую поддержку энергетическому сектору Украины. В частности, Норвегия выделила 200 млн долларов, Германия и Австрия — 60 млн евро, Великобритания — 20 млн фунтов.

Литва

Украина получила дополнительное энергетическое оборудование, включая генераторы, электрокомпоненты и средства для аварийных ремонтов объектов энергетической инфраструктуры.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.