Какие страны предлагают украинцам бесплатные страховые полисы для автомобилей: сравнение цен — Finance.ua
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Какие страны предлагают украинцам бесплатные страховые полисы для автомобилей: сравнение цен

Вчера 19:00Страхование
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Украинским водителям, которые готовятся выезжать или уже уехали за границу, следует помнить, что до или после пересечения границы должен быть приобретен полис страхования.
Что выгоднее — покупать страховку на авто в Украине или за ее пределами — рассказала руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Дарья Горбач во время вебинара «Зеленая карта: все что нужно знать при выезде за границу».
В случае страхования автомобиля для выезда за границу есть два варианта:
  • или это будет Зеленая карта, оформленная в Украине до/после пересечения границы;
  • или это будет полис страхования автогражданки, который будет выписан после пересечения границы той страны, куда въехало авто.
Чтобы наглядно понять разницу в ценах, вот несколько примеров:
  • в Польше стоимость автострахования составляет около 400 евро в год и 40 евро в месяц;
  • в Германии автогражданка будет стоить от 900 евро в год и от 150 евро в месяц.
Стоимость Зеленой карты в Украине в год — 6 899 грн (210 евро), а на один месяц — 627 грн (19 евро).
«То есть выгоднее покупать полис в Украине и пересекать границу уже имея его. Тем более, если вы собираетесь пересекать границы нескольких стран, выгоднее один раз приобрести Зеленую карту, чем каждый раз при пересечении границы с разными странами покупать тамошние полисы Автогражданки», — отмечает эксперт.

Какие страны предложили бесплатные полисы автострахования украинцам?

Сейчас три страны предлагают бесплатное страхование для автомобилей наших граждан, выезжающих за пределы Украины, но есть некоторые «но».
  • Польша: польские страховщики ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Такой полис автогражданки будет действовать только на территории Польши. Агентов этих компаний можно найти на польской границе — там они оформляют все необходимые документы;
  • Германия: немецкие страховщики возмещают ущерб, причиненный украинскими автомобилистами в результате ДТП, но такая норма действует только до 31 мая 2022 года. Если планируете ехать в Германию, то рассчитывайте на то, чтобы либо вернуться до 31 мая, либо продлить действие полиса;
  • Чехия: предоставляет бесплатное страховое покрытие ущерба в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы. Также создана специальная горячая линия +420 251 032 834 — на ней операторы разговаривают на украинском языке и смогут помочь с любыми вопросами страхования. К слову, Чехия — это единственная страна, которая кроме страхования при ДТП может бесплатно организовать эвакуатор;
  • Венгрия: на границе можно оформить страхование на 30 дней по сниженной стоимости — 3 евро (обычная цена — 240 евро). Пограничное страхование действует в ЕС и Швейцарии. То есть если вы пересекаете границу с Венгрией и оформляете пограничное страхование, то вы можете в течение 30 дней путешествовать и по другим странам ЕС;
  • Молдова: страна дает 24 часа на приобретение страхового полиса для автомобиля;
  • Дания: дает бесплатное пограничное страхование сроком на 30 дней;
  • Эстония: предоставляет полисы пограничного страхования бесплатно для украинцев сроком 3 месяца, но оставила за собой право отменить эту норму в любой момент.
Где не будут проверять полис страхования? Не будут проверять только такие страны: Польша, Венгрия, Словакия, Молдова, Чехия, Германия, Эстония и Дания. Если вы планируете проезжать эти страны транзитом и не останавливаться в них, эксперты рекомендуют оформлять Зеленую карту для того, чтобы сэкономить средства.
Мы, как надежный и крупнейший маркетплейс в Украине, стараемся сделать покупку полисов максимально доступной и простой. Так что берегите свое время и нервы — оформляйте Зеленую карту на Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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