Какие страны ЕС, несмотря на запреты, принимают много граждан рф летом (инфографика) Сегодня 14:00

После затруднений в прошлом году после введения санкций Европейского Союза и запрета на поездки гражданам россии быстро удалось найти альтернативы своим привычным местам отдыха, и Испания стала для них убежищем.

С момента введения первых ограничений для российских туристов после вторжения российской федерации в Украину больше года назад многие отказались от попыток вернуться в такие места, как Франция.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

Испания всегда была известным туристическим направлением для российских отдыхающих, в 2019 году в испанские органы власти в россии было подано более полумиллиона заявок на получение шенгенской визы из общего количества 4,1 миллиона заявок, поданных россиянами в том же году.

Отмена в 2022 году странами ЕС соглашения об упрощении визового режима с россией, включая повышение платы за визу для российских заявителей с 35 евро до 80 евро, на самом деле не оказала столь сильного влияния на отдых россиян в Испании.

В то время как количество виз, выданных россиянам и гражданам других национальностей из-за пандемии коронавируса, резко упало, Испания остается лидером по выдаче шенгенских виз в россии.

Согласно недавно опубликованной статистике шенгенских виз, одна четверть виз, полученных владельцами российских паспортов в 2022 году, была выдана властями Испании, или 154 450 из 603 955 выданных шенгенских виз.

Кто еще из стран ЕС до сих пор выдает много виз россиянам

Другие страны Шенгенской зоны, которые до сих пор выдают большое количество виз россиянам в 2022 году.

«Согласно этим данным, Ассоциация туроператоров россии (АТОР) советует гражданам рф обращаться за шенгенскими визами в консульские учреждения Венгрии, Греции и Италии в россии, называя эти страны лучшими вариантами для получения визы», — говорится в статье.

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