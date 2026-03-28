Какие страны больше всего пострадают из-за войны с Ираном

Некоторые страны первыми ощутят удар по экономике из-за войны с Ираном
Некоторые страны первыми ощутят удар по экономике из-за войны с Ираном
Война с Ираном бьет по мировой экономике: цены на энергоносители растут, а самые уязвимые страны уже ощущают удар. Впрочем, некоторые страны пострадают больше других.
Европа снова в энергетической ловушке

Для Европы новый шок напоминает 2022 год — вторжение россии в Украину и скачок инфляции к двузначным показателям.
Больше всего под ударом:
  • Германия — промышленная экономика, которая дорого платит за энергию. Производственный сектор только что вышел из рецессии, но глобальный спад может снова его подкосить.
  • Италия — большой промышленный сектор и высокая доля нефти и газа в энергобалансе.
  • Великобритания — электроэнергия здесь больше зависит от газа, чем в других странах G7. Цены на газ растут быстрее, чем на нефть. Бюджетные проблемы ограничивают возможность помочь бизнесу и людям.
  • Япония получает около 95% нефти с Ближнего Востока, почти 90% которой проходит через Ормузский пролив. Местная валюта уже ослабла, из-за чего продукты стремительно дорожают.

Крупные развивающиеся страны

Индия импортирует около 90% сырой нефти, половина которой тоже идет через Ормузский пролив. Прогнозы роста уже снижены, рупия обвалилась до рекордного минимума.
Турция граничит с Ираном и готовится к наплыву беженцев. Центральный банк вынужден остановить снижение ставок и потратил до 23 миллиардов долларов из резервов в поддержку лиры.
Персидский залив — Кувейт, Катар, Бахрейн — может не иметь возможности поставлять нефть и газ через закрытый Ормузский пролив. Некоторые аналитики уже прогнозируют сокращение экономики региона в текущем году.

Страны на грани

Есть и особо уязвимые, они уже пережили или едва пережили экономические кризисы.
  • Шри-Ланка — каждую среду государственные учреждения не работают, чтобы сэкономить горючее. Действует система топливных пропусков.
  • Пакистан — два года назад балансировал на грани кризиса. Правительственным ведомствам вдвое сократили лимит на горючее, новые кондиционеры под запретом.
  • Египет — падение доходов от Суэцкого канала и туризма (около 20 миллиардов долларов в год). Валюта упала почти на 9% с начала войны, а большинство долгов — в долларах.
По материалам:
РБК-Україна
