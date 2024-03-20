Какие способы оплаты не требуют использования РРО — Finance.ua

Какие способы оплаты не требуют использования РРО Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Какие способы оплаты не требуют использования РРО

и т. п. по месту реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (не предоставленную услугу)». Расчетная операция — это «прием от покупателя наличных средств, платежных карт , платежных чеков, жетоновпо месту реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (не предоставленную услугу)».

По крайней мере, говорит статья 2 ЗУ «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

И вот здесь есть интересные и важные нюансы. Если вы хотите получать средства с помощью всех возможных современных способов оплаты, то без РРО вам не обойтись.

Однако если вы можете себя ограничить в этом плане, то можно обойтись и без РРО. Поскольку вышеуказанный Закон не дает четкого ответа, когда РРО требуется, а когда нет, то ГНСУ в каждом конкретном случае дает свое толкование по применению расчетного регистратора операции.

Следовательно, по разъяснению налоговой службы, РРО не применяется в случае, если предприятие реализует товары или услуги и принимает оплату за них с помощью сервиса «Интернет-банкинг» исключительно по реквизитам его счета в формате ІВАN.

Однако здесь есть важный нюанс. Не все оплаты на ІВАN по банковским платежкам Не все оплаты на ІВАN по банковским платежкам проходят как реальные оплаты на ІВАN.

Если в банковской выписке стоят следующие коды — 2924, 2654 и 2650, такие платежи считаются расчетными операциями и для них необходимо применение РРО. Поэтому следует внимательно отслеживать коды, указанные в банковских выписках.

Кроме того, ГНСУ разрешает получать средства от Укрпочты и не проводить их через РРО.

По мнению налоговой, «в понимании закона ЗУ „Об РРО“, поступления на счет ФОТ от АО „Укрпочта“, которые происходят в соответствии с заключенным договором посредством банковской онлайн системы платежей, не является расчетной операцией».

При этом важно помнить — средства должны поступать не покупателям, а со счета АО «Укрпочта».

Однако и здесь есть нюанс — важно, чтобы средства заходили именно на расчетный счет, а не забирались наличными.

Кстати, платежи, полученные на Новой почте, в этом плане отличаются от платежей Укрпочты, и должны проходить через РРО.

По данным уже цитируемого адвоката Богдана Янкива, при оплате внутри системы «ПриватБанка», если она производится с помощью ключ-карты с переадресацией на ІВАN, РРО также не применяются.

Важно: если переадресация на ІВАN не произошла, она уже расчетно-кассовая. При оплате с ключ-карты другого банка операция также, скорее всего, будет расчетной.

Не требует применение РРО также оплата по ссылке или QR-коду, который ведет напрямую на ІВАN. Пока такой способ работает только для владельцев счетов в «ПриватБанке».

Однако плательщик может оплатить его из любого другого банка. Для того чтобы получать такие платежи, необходимо подписать с «Приватом» соответствующий договор.

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